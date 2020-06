Allgemein | STAR NEWS

Namen-Dramen: Wie steht Michael Wendlers Tochter zu Laura Norberg?

DE German Stars - Als Michael Wendler (48) und Laura Müller (19) am vergangenen Freitag (19. Juni) in Florida 'Ja' zueinander sagten, war der Ärger bereits vorprogrammiert. Denn die Influencerin hatte den bürgerlichen Nachnamen ihres Mannes angenommen.

Keine rechtliche Handhabe

Damit heißt Laura jetzt Norberg. Das Problem: Der Sänger ('Sie liebt den DJ') hatte selbst bei seiner ersten Hochzeit mit Claudia Norberg seinen Geburtsnamen Skowronek abgelegt. Jetzt heißt Laura also so wie die Ex ihres frisch gebackenen Ehemannes. Die ist darüber besonders erbost, hat schon mehrfach offen ihr Missfallen darüber zum Ausdruck gebracht. Sogar ihre Mutter Waltraut schaltete sich ein, äußerte ihren Unmut, dass eine ihr vollkommen Unbekannte jetzt den Namen Norberg trage. Rechtlich hat die Familie allerdings keine Handhabe.

Michael Wendlers Tochter steht Mama bei

Unterstützung bekommt Claudia jedoch angeblich von Adeline, ihrer gemeinsamen Tochter mit Michael, die allerdings beim Vater in Florida lebt. In einem Instagram-Posting bedankte sich Claudia bei Adeline, "die immer an meiner Seite ist und mich unterstützt. Sie hat nichts damit zu tun, dass Laura den Namen 'Norberg' sich einfach angeeignet hat. Sie durchlebt im Moment auch sehr schwierige und orientierungslose Zeiten, da sie in zwei verschiedenen Welten lebt." Das sei nicht leicht für ihre Tochter, so Claudia weiter: "Dass meine Tochter das alles mit erleben muss, tut mir als Mutter sehr leid. Das habe ich nie für sie gewollt. Sie bekommt durch die neue familiäre Situation so viele Einflüsse, mit denen sie als 18-jähriges junges Mädchen zurecht kommen muss."

Dass die Frischvermählten wegen des Namens-Drama nachts nicht in den Schlaf finden, ist derweil eher unwahrscheinlich. Michael Wendler und Laura Norberg haben das Gesetz auf ihrer Seite — und leben schließlich von Schlagzeilen.

