Michael Wendler und Laura Müller: Klare Ansage im Namensstreit

DE German Stars - Laura Müller (19) heißt eigentlich jetzt Laura Norberg. Mit ihrer Hochzeit am 19. Juni nahm die Influencerin den bürgerlichen Nachnamen ihres Mannes Michael Wendler (48) an — der wiederum hatte in seiner ersten Ehe mit Claudia Norberg deren Nachnamen angenommen.

Zankapfel Familienname

Dass ihre Nachfolgerin jetzt ihren Namen im Pass stehen hat, regte Claudia schon vor der Hochzeit auf. In einem offenen Brief versuchte sie, genau das zu verhindern. Doch Laura und Michael, die einander nur "Schatzi" nennen, haben das Gesetz auf ihrer Seite. Auch Claudias Tochter mit Michael, Adeline, kann nichts Schlimmes an Lauras Namenswechsel finden. Das glückliche Paar selbst hatte bis jetzt zur Situation geschwiegen.

Laura Müller und Michael Wendler reden Klartext

Doch im Interview mit 'RTL Exclusiv' reden beide Klartext. "Erstens werde ich immer Laura Müller sein", so Laura. Und auch Michael Wendler wird seinen Künstlernamen beibehalten. "Alles andere ist privat", stellt der Sänger ('Sie liebt den DJ') klar. Weiteren Diskussionsbedarf sieht das Paar auch nicht mehr. "Das größte Kompliment ist, zu heißen wie sein Mann. Wir sind verbunden … Uns wird nichts trennen", erklärt Laura Müller, für die die Sache damit ein für alle Mal erledigt scheint.