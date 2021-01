Allgemein | STAR NEWS

Nadine Klein: Ex-Bachelorette bezaubert mit Verlobung

DE Deutsche Promis - Nadine Klein (35) hat sich verlobt. Die Unternehmerin hatte lange Zeit im Fernsehen nach dem wahren Glück gesucht – es dann aber abseits der Kameras gefunden. Denn jetzt hat Nadine auf Instagram die Verlobung mit ihrem Freund Tim Nicolas Schwichtenberg bekannt gegeben und stolz ihren Ring gezeigt.

Der bestmögliche Start

Nadine veröffentlichte ein Foto, das sie mit ihrem Partner im Sonnenlicht auf einer Terrasse zeigt. Im Vordergrund ist der prächtig funkelnde Ring zu sehen. In einem kurzen Statement gibt der Reality-TV-Star bekannt: "2021 hätte nicht schöner beginnen können." Mit Hashtags fügte sie hinzu: "Ich habe Ja gesagt", "Ich liebe dich" und "Du bist mein Zuhause." Nicht nur Fans gratulierten, sondern auch prominente Kollegen. So ließ es sich beispielsweise Mareile Höppner nicht nehmen zu posten: "Ich freu mich so für euch, Liebes. Wunderbar."

Kein Glück im Fernsehen

Aufmerksame RTL-Zuschauer kennen die schöne Brünette noch aus dem Jahr. In jenem Jahr nahm sie an dem beliebten Format 'Der Bachelor' teil, bemühte sich dort, das Herz von Daniel Völz zu erobern. Leider ohne Erfolg. Nur einige Monate später wurde sie zur 'Bachelorette', konnte also bestimmen, welche Männer sie näher kennenlernen durften. In der Sendung schien sie auch Erfolg zu haben, vergab sie doch ihre Rose an Alexander Hindersmann. Lange hielt die Beziehung aber nicht. Nur kurz nach Ausstrahlung des Finales verkündete das ehemalige Paar das Beziehungs-Aus. Tim Nicolas Schwichtenberg hatte sie 2019 kennen gelernt.

