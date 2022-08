Allgemein | STAR NEWS

Nachwuchs bei Harry und Meghan: Wer bei den Sussexes bald den Haushalt durcheinander wirbelt

DE Showbiz - Dass Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) tierlieb sind, ist allgemein bekannt. Schließlich haben die beiden bereits mehrere Hunde, versorgen in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles zudem Hühner, die aus einer Legebatterie gerettet wurden.

4.000 Beagles suchen ein Zuhause

Jetzt ist das Paar, die sich seit seinem Rücktritt von der Royal-Front in Kalifornien eingerichtet hat, wieder mit gutem Beispiel vorangegangen und hat einen Hund adoptiert, frei nach dem Motto "Adopt, don't shop" — damit sollen künftige Hundebesitzer*innen dazu animiert werden, lieber einem Tierheim-Tier ein Zuhause zu geben, als einen Rassehund zu kaufen. Meghan hatte Wind bekommen vom Schicksal der 4.000 Beagles, die vor wenigen Wochen aus einer riesigen Zuchtanlage im US-Staat Virginia befreit worden waren. Denn jetzt galt es, so viele Vierbeiner wie möglich an verantwortungsvolle Menschen zu vermitteln, die ihnen ein neues Heim geben - die größte Hunderettungsaktion aller Zeiten. Einer der Hunde hat jetzt das ganz große Los gezogen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen keinen Welpen

Die siebenjährige Mamma Mia wird demnächst bei Herzogin Meghan und Prinz Harry einziehen. Dort erwarten den Neuzugang nicht nur Herrchen und Frauchen, sondern auch mehrere Artgenossen, darunter ein weiterer Beagle namens Guy und ein schwarzer Labrador namens Pula. Harrys und Meghans Kinder Archie und Lilibet werden es ebenfalls kaum erwarten können, mit dem neuen Vierbeiner zu spielen. Shannon Keith, die als Anwältin für das Beagle Freedom Project zuständig ist, wurde persönlich von Meghan angerufen, um die Adoption in die Wege zu leiten, wie die 'LA Times' berichtete. "Die Herzogin hat selbst angerufen. Sie hat mich auf dem Handy angerufen…und sagte: 'Hallo Shannon, hier ist Meghan'. Wir haben 30 Minuten gesprochen und ich dachte 'Ist das Meghan Fox'?"

Anschließend kam das Paar persönlich im Tierheim vorbei, wo Mamma Mia und ihre neugeborenen acht Welpen verweilen. "Sie sagte 'wir wollen keinen Welpen zu Weihnachten, wir adoptieren.'" Prinz Harry und Herzogin Meghan hätten sich bewusst für einen älteren Hund entschieden.

Bild: John Palmer/Media Punch/INSTARim