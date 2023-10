Allgemein | STAR NEWS

Prinz Harry und Herzogin Meghan: So engagieren sie sich gegen Online-Mobbing

DE Showbiz - Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) beriefen in New York einen Elterngipfel zum Thema Online-Mobbing ein. Bei dem Event erzählten die beiden von den Gesprächen, die sie mit Eltern geführt haben, deren Kinder sich das Leben nahmen, weil sie sich in den sozialen Medien gemobbt fühlten.

"Eine Mutter zu sein, ist das Wichtigste in meinem ganzen Leben"

"Vor einem Jahr haben wir einige der Familien getroffen, und damals war es unmöglich, nicht in Tränen auszubrechen, als wir ihre Geschichten hörten, weil es einfach so niederschmetternd ist", erzählte die ehemalige Schauspielerin laut Page Six. "Eine Mutter zu sein ist das Wichtigste in meinem ganzen Leben - abgesehen davon, dass ich diesem Mann eine Ehefrau bin." Das Paar erzieht den vierjährigen Archie und die zweijährige Lilibet und ist froh, dass Social Media bei seinem Nachwuchs noch kein Thema ist. "Ich möchte sagen, dass ich mich glücklich schätze, dass unsere Kinder in einem Alter sind, in uns dies nicht unmittelbar bevorsteht, aber ich habe auch Angst davor, wie sich die Welt weiter verändert und das auf uns zukommt", erklärte die Amerikanerin.

Prinz Harry und Herzogin Meghan möchten Familien eine Plattform geben

Herzogin Meghan wollte aber auch Mut machen: "Man sagt, als Elternteil sind die Tage lang, aber die Jahre sind kurz. Das macht mir Sorgen, aber ich schöpfe auch viel Hoffnung und Energie aus den Fortschritten, die wir im letzten Jahr gemacht haben, weil wir diese unglaublichen Eltern, diese Überlebenden dieser Erfahrungen, dazu bringen konnten, ihre Geschichten zu teilen, und je mehr Informationen wir sammeln können, desto mehr können wir im Kleinen bewegen."

Prinz Harry fügte hinzu: "Ich denke, für uns, für mich und meine Frau, mit unseren Kindern, die in einem digitalen Zeitalter aufwachsen, besteht die Priorität darin, dem Schmerz wieder einen Sinn zu geben und diesen Eltern so viel Unterstützung wie möglich zu bieten sowie eine Plattform zu schaffen, um zusammenzukommen, zu heilen, zu trauern und sich auch gemeinsam auf Lösungen zu konzentrieren, damit keine andere Familie durchmachen muss, was sie durchgemacht haben." Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen weiterhin gegen Online-Mobbing kämpfen.

Bild: Janet Mayer/Startraksphoto.com