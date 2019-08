Allgemein | STAR NEWS

Nachricht aus dem Krankenhaus: Andreas Gabalier geht es wieder besser!

DE German Stars - Schon seit fast einer Woche liegt der Schlagersänger Andreas Gabalier (34, 'Hulapalu') im Krankenhaus und musste wegen seiner Erkrankung sogar ein Konzert in der Schweiz absagen. Der Grund: Andreas' Körper musste gleich gegen zwei Krankheitserreger ankämpfen: das Sapovirus und die Darmbakterien EPEC.

Sein Immunsystem hat ihn gerettet

Kein Wunder, dass die Fans in Sorge um ihren Volksmusiker sind. Doch dieser beruhigt seine Anhänger jetzt mit einer Nachricht aus der Klinik in seiner Grazer Heimat. "Heute bin ich den ersten Tag ohne Durchfall! Auch das Rumoren in meinem Magen hört so langsam auf. Ich durfte heute meine erste Suppe mit Zwieback essen. Das tut nach sechs Tagen ohne wirkliche Nahrungsaufnahme natürlich gut. Ich habe hier durch die Krankheit ganz schön abgenommen", berichtet er via FaceTime der 'BILD'.

Sich beide Erreger gleichzeitig einzufangen, gleiche den Ärzten zufolge "einem Sechser im Lotto". Doch zum Glück hat Andreas, ein starkes Immunsystem, das ihn "gerettet" hat. "Richtig krank zu sein – sowas kannte ich bisher nicht. Ich hatte ja noch nicht mal eine Erkältung im Winter, wenn alle um mich herum schnieften und husteten. Ich habe mich auch nie bei anderen angesteckt", erklärt er weiter.

Andreas Gabalier plant Auftritt in wenigen Tagen

Sind die Blutwerte des Musikers in Ordnung, könne er wohl schon Mittwoch oder Donnerstag die Klink verlassen. Schließlich möchte der Österreicher am Samstag schon wieder auf der Bühne stehen: "Ich werde dann vielleicht nicht wie sonst 160 Prozent auf der Bühne geben, sondern 'nur' 110 Prozent. Aber ich denke, meine Fans würden mir das nachsehen", ist sich Andreas Gabalier sicher.

© Cover Media