Andreas Gabalier: Nachdenkliches aus der Auszeit

DE German Stars - Eigentlich besteht sein Leben aus großen Menschenmassen und ausgelassener Party: So kennen und lieben seine Fans Andreas Gabalier (35). Doch 2020 gönnte sich der Sänger ('I sing a Liad für di') erstmals eine längere Auszeit.

Festival abgesagt — 100.000 Fans behalten ihre Tickets

Die hätte er sich auch genommen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Die Pandemie half ihm jedoch, seinen Vorsatz auch durchzuhalten, wie der Star in einem Interview mit der 'Kronen Zeitung' gesteht. "Eigentlich genieße ich den Abstand. Ich mache viel Sport, arbeite an neuen Songs und Projekten", so der Star. Wirtschaftlich hat ihn der Lockdown daher auch noch nicht allzu hart getroffen, auch wenn er Opfer bringen musste: "Wir mussten unser in München geplantes Festival für 170.000 Fans leider absagen. Der Wahnsinn dabei: Wir hatten schon 100.000 Tickets verkauft, und bis heute hat kein einziger Fan sein Ticket zurückgegeben." Natürlich ist die Krise noch nicht überstanden: "Sollte die Show allerdings auch nächstes Jahr nicht stattfinden können, würde uns das wirtschaftlich extrem hart treffen."

Andreas Gabalier sieht sich unfair kritisiert

Dass er nicht jedermanns Sache ist, weiß der Volks-Rock'n'Roller selbst. Das trifft ihn manchmal auch, wie er zugibt. "Gegenwind ist okay, unfair finde ich es aber, wenn einige links ausgerichtete Medien wie der 'Standard' oder der 'Falter' Dutzende negative Artikel über mich veröffentlichen, aber kein einziges Mal ein Interview mit mir gemacht haben." Dabei schmerzt ihn eines ganz besonders: "Wenn man Heimatverbundenheit und Traditionsbewusstsein verteufelt. Ich bin so erzogen worden, diese Werte zu leben und zu pflegen." Auf die dahinter stehende Problematik geht er derweil nicht ein — im Gegenteil: "Ich verstehe nicht, warum für einige Tradition und Heimat automatisch hinterwäldlerisch, ewiggestrig und frauenfeindlich sind."

Dennoch sieht er ein, dass auch er Fehler gemacht hat: "Ich habe oftmals einige Dinge aus einer Emotion heraus zu provokant gesagt. Auch ich werde älter und ruhiger, vieles würde ich heute nicht mehr so formulieren wie in der Vergangenheit." Ob es nach der Pause einen neuen Andreas Gabalier gibt?