Nachdenklich: Miley Cyrus leidet noch immer unter ihrer Scheidung

DE Showbiz - Miley Cyrus (27) und Liam Hemsworth (30) waren nur wenige Monate verheiratet, als sie sich im Sommer 2019 plötzlich trennten. Das überraschende Liebes-Aus kam durch ihren Sommerflirt mit Kaitlynn Carter (31) ans Tageslicht, der die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln brachte.

Miley Cyrus versuchte, ihre Ehe zu retten

Als Miley am Mittwoch (2. September) in Joe Rogans Podcast zu Gast war, erklärte sie, dass sie sich sehr um ihre Ehe bemüht habe, nachdem sie Liam kurz vor Weihnachten 2018 das Ja-Wort gab, jedoch ohne Erfolg. Die Ehe wurde 2020 geschieden. Noch heute denkt sie darüber nach, wie diese Trennung ablief und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde.

"Es war total bescheuert. Was besonders blöd war, war nicht, dass ich und jemand, den ich liebte, feststellten, dass wir uns nicht mehr so lieben wie zuvor", erklärte die Sängerin. "Das ist okay, das kann ich akzeptieren. Ich kann aber… all diese Geschichten nicht akzeptieren. Es ist irre in meinen Augen, dass die Öffentlichkeit denkt, dass es da keine zeitliche Lücke gab, keine Phase, in der sich das entwickelt hat. So als ob 'ihr einen Tag noch glücklich auf dem Teppich steht und am nächsten machst du mit deiner Freundin (Kaitlynn Carter) in Italien rum, oder was?' Also, da lag eine lange Zeit dazwischen, die ihr nicht gesehen habt."

Miley auf der Suche nach einer neuen Liebe

Nach ihrem Flirt mit Kaitlynn verliebte sich Miley in den Musiker Cody Simpson, doch die zwei trennten sich in diesem Sommer wieder. Danach kam sie mit Gabriella Brooks zusammen. Jetzt ist sie seit 2015 zum ersten mal wirklich single, und wenn sie sich das nächste Mal verliebt, wünscht sie sich eine echte und tiefe Verbindung zu ihrem Partner: "Ich möchte die Seelenverbindung. Ich glaube, die Männer in meinem Leben sagten, dass ich kalt bin, dass ich eine blöde kalte Bitch bin, weil ich gehe, wenn es nicht läuft... Ich brauche keinen Mann oder keine Frau, die sich um mich kümmert. Ich kann mich um mich selbst kümmern, weil ich Geld habe, ich habe alles, was ich brauche. Aber ich will, dass die Person sich auch um sich selbst kümmern kann."