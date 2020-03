Allgemein | STAR NEWS

Nach Tom Hanks’ Coronavirus-Diagnose: Filmproduktion gestoppt

DE Showbiz - Tom Hanks (63) und seine Frau Rita Wilson (63) haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das gab der Schauspieler ('Cast Away — Verschollen') am Mittwoch auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Das Paar hält sich zurzeit in Australien auf, beide haben sich unverzüglich in Quarantäne begeben.

"Fühlten uns ein wenig müde"

"Rita und ich sind hier in Australien. Wir waren ein wenig müde, als ob wir eine Erkältung hatten, und hatten Schmerzen", schrieb der Star und fügte hinzu: "Rita litt unter Schüttelfrost und hatte leichtes Fieber. Um kein Risiko einzugehen, und das sollten wir weltweit im Moment nicht, haben wir uns auf das Coronavirus testen lassen, und wir sind beide positiv." Die beiden sollen sich wegen der Vorbereitung zum neuen Elvis-Film von Regisseur Baz Luhrmann (57, 'Der große Gatsby') Down Under aufgehalten haben. Der Film wird unter anderem an der australischen Gold Coast gedreht.

Hat Tom Hanks seine Co-Stars angesteckt?

Nach Bekanntwerden der Diagnose wurde die Produktion des Biopics, in dem Tom Hanks den Elvis-Manager Colonel Tom Parker spielen soll, umgehend gestoppt. Bislang ist nicht klar, ob der Star mit den anderen Schauspielern, die am Projekt mitwirken, Kontakt hatte und ob diese bereits getestet wurden — das sind unter anderem Maggie Gyllenhaal, Austin Butler und Rufus Sewell. In einer Pressemitteilung von Warner Bros. heißt es: "Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Crewmitglied aus unserem Elvis-Film, welcher zurzeit an der australischen Gold Coast vorbereitet wird, einen positiven Coronavirus-Test absolviert hat…Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter steht bei uns an erster Stelle und wir haben entsprechend Maßnahmen ergriffen, um jeden zu schützen, der weltweit an unseren Produktionen arbeitet." Tom Hanks und Rita Wilson kann man derweil nur gute Besserung wünschen.