Gwyneth Paltrow: Hält ihr Oscar wirklich ihre Gartentür offen?

DE Showbiz - Gwyneth Paltrow (51) gewann bereits mit 26 Jahren ihren ersten Oscar für ihre Rolle als Viola de Lesseps in 'Shakespeare In Love'. Doch während andere die höchste Auszeichnung in Hollywood in Vitrinen oder auf dem Kaminsims unterbringen, scheint die Schauspielerin wenig respektvoll mit dem Goldjungen umzugehen.

"Mein Türstopper! Er funktioniert perfekt!"

Den Eindruck erweckte zumindest der Besuch von 'Vogue' in ihrem Haus in New York. Für die Reihe '73 Questions' wurde der Star mit der Kamera durch seinen Garten begleitet, wo er natürlich Unmengen an Bio-Gemüse anbaut und selbst erntet. Während der Tour durch das grüne Paradies ging es auch durch ein hölzernes Gartentor — und der Interviewer kann kaum glauben, was das Tor offen hält. "Was für ein wunderschöner Academy Award!" hört man ihn im Video rufen. Tatsächlich lehnt dort Gwyneths Oscar, und sie ruft mit einem Grinsen: "Mein Türstopper! Er funktioniert perfekt!"

Gwyneth Paltrow mag nicht mehr im Mittelpunkt stehen

Ganz so respektlos, dass sie ihre Trophäe im Regen stehen lässt ist Gwyneth Paltrow dann aber doch nicht. Nachdem fast alle US-Medien davon berichtet hatten, dass die Schauspielerin die Statue im Garten aufbewahrt, ruderte ihr Sprecher zurück. Es sei natürlich alles "ein Witz" gewesen. Dass der Oscar noch mal Gesellschaft bekommt, ist indes eher unwahrscheinlich. Gwyneth steht kaum noch vor der Kamera, schon gar nicht in Hauptrollen. Statt dessen konzentriert sie sich auf ihr Lifestyle-Portal Goop. Wer weiß, vielleicht verkauft Gwyneth Paltrow dort demnächst auch goldene Türstopper?

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images