Nach Schwächeanfall in Live-Sendung: Jan Hofer meldet sich zurück

Fernsehmoderator Jan Hofer (69) ist nach seinem Schwächeanfall schon wieder beruflich unterwegs. Am Wochenende [16./17. März] zeigte sich der beliebte Tagesschau-Sprecher auf der Gastronomie-Messer 'Internorga' in Hamburg. Auf Instagram postete er ein Foto, das ihn gemeinsam mit Spitzenkoch Johan Lafer (61) zeigt. Gemeinsam mit dem Star-Koch moderierte er den 'Next Chef Award', eine Show, in der junge Nachwuchsköche ihr Können zeigen.

Schwächeanfall am Ende der Sendung

Dabei täte dem 69-Jährigen eine Auszeit sicherlich besser. Erst am vergangenen Donnerstag [14. März] sorgte Hofer bei den Zuschauern für einen Schockmoment. Nachdem er zunächst souverän wie immer durch die Tagesschau führte, verhaspelte er sich am Ende und hielt sich wortlos und verkrampft am Moderationspult fest. Nach der Sendung ging es ins Krankenhaus. Diagnose: Schwächeanfall.

Auszeit als Tagesschau-Sprecher

Am Abend gaben die Ärzte und der Moderator selbst Entwarnung. Auf Twitter erklärte Hofer nur wenige Stunden nach dem Vorfall: "Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffälligkeiten. Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss."

Die Tagesschau im Ersten moderiert der Sprecher nach Angaben von Chefredakteur Dr. Kai Gniffke vorerst dennoch nicht mehr, die Gesundheit des Moderators stehe an erster Stelle. "Wenn er wieder fit ist, liest er wie gewohnt wieder die Tagesschau-Ausgaben im Ersten und moderiert im Nachrichtenkanal tagesschau24. Bis dahin werden die zu besetzenden Sendungen auf das Sprecher-Kollegium verteilt", so Gniffke.

