Nach neun Monaten: Miley Cyrus und Cody Simpson trennen sich

DE Showbiz - Im Lockdown waren sie notgedrungen unzertrennlich, doch fortan wollen Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (23) getrennte Wege gehen. Nach neun Monaten trennte sich das Musikerpaar, wie ein den beiden nahestehender Mensch gegenüber 'Page Six' verriet. Miley scheint dies auf Instagram zu bestätigen.

Miley Cyrus postet poetische Worte zum Liebes-Aus

Das Leben geht weiter, und so beschloss Miley, ihr neues Video, bei dem sie selbst Regie führte, auf Instagram zu promoten. Zu einem Foto vom 'Midnight Sky'-Dreh schrieb sie diese Woche: "Für immer und jetzt nicht mehr. Der Mitternachtshimmel ist die Straße, die ich gehe … den Kopf hoch oben in den Wolken."

Das Datum scheint es in sich zu haben: Ihre Trennung von Cody wurde ironischerweise am selben Tag bekannt, an dem sie vor einem Jahr von Liam Hemsworth geschieden wurde. Nach dem Ende ihrer Ehe datete Miley kurze Zeit lang Kaitlynn Carter, bevor sie im Oktober mit Cody zusammenkam.

Getestet und nicht für gut befunden

Miley und Cody haben vermutlich alles getan, um ihrer Liebe eine Chance zu geben, denn als die Corona-Pandemie sich verschärfte, gingen die zwei monatelang zusammen in gemeinsame Isolation. Die Sängerin veröffentlichte ihre Instagram-Live-Show 'Bright Minded' von der Wohnung aus, die die beiden teilten. Doch das Glück sollte nicht währen.

Bald werden wir wieder von Miley hören, denn sie war bei Bloggerin Alexandra Cooper in deren beliebtem Sex-Talk-Podcast 'Call Her Daddy' zu Gast. Der soll am Freitag (14. August) veröffentlicht werden – am selben Tag wie Mileys Single 'Midnight Sky'.