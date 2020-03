Allgemein | STAR NEWS

Nach Messerangriff: Cathy Hummels warnt Münchnerinnen

DE German Stars - Cathy Hummels (32) wandte sich am Dienstag (17. März) mit einem eindringlichen Appell an Frauen in München. Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin und Frau von Fußballstar Mats Hummels (31) ein Video, in dem sie die bangen Momente nach einem Messer-Überfall auf eine Frau in einem Park beschrieb.

"Der läuft draußen noch rum"

"Ich bin gestern Abend mit meinem Sohn spazieren gewesen, um 19.30 Uhr war das circa. Da ist mir eine Frau entgegengelaufen gekommen, die war komplett außer sich, weil sie von einem Mann mit Messer angefallen worden ist." Cathy half dem Opfer natürlich umgehend. "Wir haben sofort die Polizei angerufen."

Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn das Model erzählte weiter: "Die Polizei hat uns heute mitgeteilt, dass noch eine weitere Frau im Raum München mit dem Messer angefallen worden ist. Der Täter aber noch nicht gefasst ist, das heißt, der läuft draußen noch rum."

Cathy Hummels Appell an andere Frauen

Cathy Hummels macht sich natürlich angesichts dieser Nachricht Sorgen. Im Instagram-Clip appellierte sie eindringlich an die Münchner Frauen: "Deswegen, liebe Frauen: Bitte geht abends nicht allein mehr raus, wir sollen ja jetzt sowieso nicht mehr rausgehen." Sie fügte eine Täterbeschreibung hinzu: "Der Mann ist circa einsachtzig groß, er ist maskiert, er trägt ein Tuch vorm Gesicht und fällt vorzugsweise Frauen an….Seid einfach vorsichtig."

Gegenüber der Münchener 'Abendzeitung' bekräftigte Cathy: "Der Mann muss schnellstens gefasst werden. Es ist unfassbar. Ich werde nun eine andere Route mit Ludwig zum Spaziergehen wählen und abends nicht mehr alleine vor die Tür gehen."

Die Polizei sucht derweil nach einem 25 - 30-Jährigen mit dunkler Hose, dunkler Jacke, dunkler Mütze und einem dunklen Tuch vor dem Mund. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch. Bis er gefasst ist, sollten die Münchener wohl Cathy Hummels' Rat folgen — oder besser ganz zuhause bleiben.