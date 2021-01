Allgemein | STAR NEWS

Nach KZ-Vergleich: RTL schneidet Wendler aus ‘DSDS’

DE Deutsche Promis - Wendlergate und kein Ende: Nachdem Michael Wendler (48) noch in der aktuellen Folge von 'Deutschland sucht den Superstar' zu sehen war, kommt jetzt bei RTL die Kehrtwende: Der Sender holt die Schere raus und schneidet den Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') aus den Folgen, in denen er zu sehen ist.

Was gedreht ist, wird gezeigt

Dabei hatten die Macher der Sendung lange an dem Star festgehalten, der seit Monaten durch immer bizarrere und geschmacklose Verschwörungstheorien zu Corona von sich reden machte. Zu lange, wie viele Kritiker fanden. RTLs Entschuldigung, die Folgen mit dem Sänger als Jurymitglied auszustrahlen, klang zunächst plausibel: Es sei einfach nicht möglich, ihn nachträglich aus den Castings herauszuschneiden. Zudem war es eine gute Gelegenheit, mittels geschickter Schnitte und Bemerkungen noch einmal ordentlich gegen den Wendler auszuteilen — verständlich und gut für die Quote. Doch dann ging der Star in seinen Äußerungen auf dem rechten Verschwörer-Portal Telegram zu weit.

Michael Wendler geht zu weit

"KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde!!!" schrieb Michael Wendler am Dienstag und löste damit einen Sturm der Empörung aus. Selbst da distanzierte sich RTL lediglich in Worten, aber nicht im Schneideraum vom Star. "Wir haben uns entschieden, für den Zuschauer ab der nächsten Folge 'DSDS' deutlicher zu machen, dass die Dreharbeiten zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben", wird Kai Sturm, der Unterhaltungschef des Senders, in 'Bild' zitiert. Eine Entscheidung, die deutschlandweit für Unverständnis sorgte.

Jetzt die Kehrtwende: Wendler wird zur Unperson, aus allen noch bleibenden Folgen herausgeschnitten. Keine einfache Aufgabe, es werde laut RTL "dramaturgische Lücken" geben. Doch mit denen können die Zuschauer sicher besser leben als mit Holocaust-Verharmloser Michael Wendler zur besten Sendezeit.