Nach fiesem Heim-Spruch über Djamila Rowe: Lucas Cordalis sieht keinen Grund zur Reue

DE Deutsche Promis - In der Geschichte von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' haben wohl wenige ihren (guten) Ruf im Laufe der Staffel so gründlich zerlegt wie Lucas Cordalis (55). Der Schlagerstar war als Favorit angetreten, der ein Familienerbe fortzuführen hatte — schließlich hatten Vater Costa (†75) und Schwägerin Jenny Frankhauser (30) schon die begehrte Krone geholt und auch Schwiegermama Iris Klein hatte sich im Camp wacker geschlagen.

Hat Djamila Rowe kein Verständnis?

Doch dass Lucas' Name 24 Stunden nach Ende der Staffel noch immer auf Twitter trendete, war kein Hinweis darauf, wie sehr sich die Nation für den Musiker freute. Vielmehr regten sich die Zuschauer*innen zunächst darüber auf, dass der Star es überhaupt ins Finale des Dschungelcamps geschafft hatte und über fiese Sprüche, die er in der Sendung abgelassen hatte. Ganz besonders ein Kommentar am Dschungeltelefon stieß allen sauer auf. Die spätere Siegerin Djamila Rowe (55) konnte nicht ganz verstehen, warum Lucas unbedingt die Krone für seinen verstorbenen Vater Costa holen wollte. "Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf!" holzte der Schlagersänger. Autsch! Ein Kommentar, den die meisten wohl in dem Moment zurücknehmen würden, in dem sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie daneben gegriffen haben.

Lucas Cordalis legt nach

Bei Lucas Cordalis war indes von Reue keine Spur. In einer Pressekonferenz am Tag nach dem Finale machte er keine Anstalten, zurückzurudern, im Gegenteil. "Wenn sie mir das im Camp erzählt, ist es öffentlich – deswegen muss ich das nicht bereuen." Dass es gar nicht darum ging, was öffentlich war und was nicht, begriff er auch auf erneute Nachfrage nicht und legte nach: "Es ist ja auch verständlich: Wenn jemand in einer intakten Familie groß wird, ist das eine andere Geschichte, als wenn ein Mensch seine Eltern nicht hat, vielleicht auch die Beziehung zu denen nicht aufbauen kann."

Djamila Rowe zeigte sich indes wenig beeindruckt von den Worten ihres ehemaligen Mitcampers, die sie bis zu einem unter anderem auf 'web.de' veröffentlichten Interview gar nicht mitbekommen hatte. "Widerliche Aussage, finde ich. Damit hat er sich, glaube ich, selbst abgeschossen. Jetzt verstehe ich auch ein paar Reaktionen ihm gegenüber." Die versteht Lucas Cordalis selbst anscheinend noch immer nicht.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images