Es läuft nicht gut für Lucas Cordalis: Vom Favoriten zum Dschungel-Buhmann

DE Deutsche Promis - Lucas Cordalis (55) hält sich beharrlich im Dschungelcamp und steht kurz vor dem Finale. Aber so richtig gemütlich will es für den Sänger einfach nicht werden, und daran trägt er eine gewisse Mitschuld.

Aggressionen kommen auf

Lange Zeit hörte man wenig von dem Star, ein heißer Brief von Gattin Daniela Katzenberger sorgte derweil ein bisschen für Furore. Aber am Tag 14 stand nun die Ekelprüfung im Camp bevor und neben dem Sohn von Costa Cordalis (der selbst einst die Dschungelkrone trug) mussten auch noch Gigi Birofio und Papis Loveday ran. Während die anderen beiden tapfer alles schluckten, begann sich beim Gatten der Katze der Würgreflex zu melden. Und dann kam der Satz, der die Gemüter zum Kochen brachte: "Ihr habt mehr Übung im Schlucken als ich." Da ging es dann aber los. Seine beiden Camp-Nichtkumpel regten sich danach erstmal darüber auf, dass ihnen wegen ihm Sterne durch die Lappen gegangen sind. Der von ihnen Kritisierte polterte los: "Als Team gewinnt man und verliert man zusammen. Ich könnte auch tausend Sachen sagen." Na, eine Sache hatte er schon gesagt und die klang in den meisten Ohren ziemlich homophob.

Lucas Cordalis macht sich keine Freunde

Die Stimmung war ziemlich geladen und man kann wohl prophezeien, dass Lucas Cordalis mit Gigi und Papis so schnell keine Friedenspfeife rauchen wird. Die große Frage ist nun – hält er bis zum Finale durch oder wird er rausgewählt? Das ist schließlich sein großes Ziel, es seinem Papa gleichzutun und Dschungelkönig zu werden. Immerhin gibt es jetzt Schlagzeilen. Und nicht nur er sorgt für Aufruhr, seine Schwiegermama Iris Klein beschuldigt ihren Mann Peter, der als Begleitung seines Schwiegersohns nach Australien reiste, dort fremd zu gehen und machte öffentlich auf Social Media Schluss Schluss. Daniela Katzenberger klagte prompt auf Instagram: "Ich hab seit drei oder vier Tagen einen Ruhepuls von 110, weiß gar nicht, wie ich das hinkrieg, ich trink schon gar keinen Kaffee mehr." Die Aufregung um Lucas Cordalis dürfte den Ruhepuls seiner Frau auch nicht gerade senken.

Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images