Nach düsterer Verschwörungstheorie: Chrissy Teigen blockt eine Million Follower

DE Showbiz - Chrissy Teigen (34) und Social Media gehören einfach zusammen. Als Model und TV-Persönlichkeit lässt uns die zweifache Mutter an jedem Aspekt ihres Familienlebens mit Sänger John Legend (41) teilhaben, teilt Kochrezepte und zeigt uns ihre Kids.

Drastische Maßnahmen

Daher ist es umso spektakulärer, wenn eine so aktive Social-Media-Nutzerin plötzlich den Rotstift anlegt. Doch genau das geschah am Dienstag (14. Juli). "Ich habe eine Million Leute geblockt", so Chrissy. "EINE MILLION, und ich werde noch immer von kranken Psychopathen bedrängt. Spart euch also das 'Ignorier sie einfach, es sind doch nur Trolle.'" Gleichzeitig löschte der Star unzählige Tweets. Doch was brachte Chrissy Teigen dazu, zu derart drastischen Maßnahmen zu greifen?

Chrissy Teigen räumt auf

Auf Twitter war das Gerücht aufgekommen, dass der Star gemeinsam mit Ehemann John Legend die Privatinsel des Sexverbrechers Jeffrey Epstein (†66) besucht hatte. Dem Geschäftsmann, der im August 2019 erhängt in seiner Zelle aufgefunden wurde, wird organisierter Menschenhandel und Sex mit Minderjährigen vorgeworfen. Viele glauben nicht an einen Selbstmord und sind der Ansicht, dass Epstein beseitigt wurde, weil er zu viel über Society-Größen wusste.

Twitter Nutzer hatten auch das Model und John Legend mit Epstein in Verbindung gebracht. "Ich sorge mich um meine Familie", schimpfte Chrissy Teigen und fügte hinzu: "Jeder denkt, dass ich schuldig bin, weil ich in der Defensive bin. Ihr versteht schon, dass ihr mich eine Pädophile nennt, oder?"