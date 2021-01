Allgemein | STAR NEWS

Nach drei Jahren: Ehe-Aus bei Elliot Page

DE Showbiz - Elliot Page (33) und seine Frau Emma Portner (26) lassen sich scheiden. Der Schauspieler ('Juno') und die Choreographin hatten vor drei Jahren geheiratet.

Trennung schon im letzten Sommer

Elliot soll 'TMZ' zufolge bereits die entsprechenden Papiere in New York eingereicht haben. Die Scheidung dürfte für genaue Beobachter allerdings nicht überraschend kommen, denn das Paar hatte sich bereits vor Monaten getrennt. Ein Statement der beiden lässt vermuten, dass sie im Guten auseinander gehen: "Nach vielen Überlegungen und genauem Abwägen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen, nachdem wir uns bereits letzten Sommer getrennt hatten. Wir haben den höchsten Respekt füreinander und werden weiterhin enge Freunde bleiben."

Elliot Page und Emma bleiben Freunde

Elliot, der ursprünglich als Ellen Page bekannt war, hatte im Dezember verkündet, transgender zu sein. Er wolle, dass man künftig die Pronomen "he" (männlich) und "they" (neutrum) für ihn verwende, so Elliot in seinem Posting auf Instagram. "Ich schätze mich glücklich, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben angekommen bin… Ich kann gar nicht beschreiben, wie unglaublich es sich anfühlt, den Menschen, der ich bin, genug zu lieben, um mein authentisches Ich zu finden."

Emma hatte ihrem Partner daraufhin den Rücken gestärkt und mit "Ich liebe dich so sehr, Elliot" auf das Instagram-Posting geantwortet. Bleibt also zu hoffen, dass Emma und Elliot Page in der Tat im Guten auseinander gehen.