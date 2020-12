Allgemein | STAR NEWS

‘Juno’-Star Elliot Page: Viel Beifall nach Transgender-News

DE Showbiz - Mit 'Juno', einer Independent-Comedy über eine ungewollte Teenager-Schwangerschaft wurde Ellen Page einst zum internationalen Star. Jetzt hat der Schauspieler auf Social Media bekannt gegeben, transgender zu sein. Der 33-Jährige heißt jetzt Elliot.

Auf der Suche nach dem Ich

Er wolle, dass man künftig die Pronomen "he" (männlich) und "they" (neutrum) für ihn verwende, so Elliot in seinem Posting auf Instagram. "Ich schätze mich glücklich, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben angekommen bin… Ich kann gar nicht beschreiben, wie unglaublich es sich anfühlt, den Menschen, der ich bin, genug zu lieben, um mein authentisches Ich zu finden." Dennoch sei ihm auch mulmig zumute, so Elliot weiter, denn er fürchte sich davor, dass man sein Privatleben unter die Lupe nehmen werde, und vor den Witzen und der Gewalt, der viele Transgender-Menschen ausgesetzt sind. Um die Reaktion vieler Kollegen braucht sich der Schauspieler, der seit 2018 mit der Choreographin Emma Porter (26) verheiratet ist, indes keine Sorgen zu machen.

Elliot Page ist nicht allein

Sängerin Miley Cyrus, ihres Zeichens selbst Aktivistin für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinde, schrieb zurück: "Elliot rules!", während Schauspielerin Anna Paquin sich mit den Worten "Ich schicke dir Liebe und Unterstützung!" hinter Ellliot stellte. Regisseur James Gunn, mit dem der Star für den Film 'Super' zusammengearbeitet hatte, schrieb: "Elliot, ich liebe dich und bin stolz auf dich. Ich bewundere dich." Er fügte hinzu: "Bitte bleib ein Hoffnungsträger für Mut, Mitgefühl und Stärke für uns alle." Schauspielerin Patricia Arquette und der Cast der Netflix-Serie 'The Umbrella Company', in der Elliot Page zu sehen ist, wünschten ihm ebenfalls alles Gute. Dem kann man sich nur anschließen.

