Nach der Scheidung: Cathy Hummels tankt erstmal Sonne

DE Deutsche Promis - Erstmal wollte Cathy Hummels (34) allein sein. Am Montag (19. Dezember) endete ihre Ehe mit Mats Hummels nach 13 Jahren vor dem Amtsgericht München — in aller Freundschaft, wie die Moderatorin und Influencerin betonte.

Kaum geschieden, schon in der Sonne

"Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern", schrieb Cathy anschließend auf Instagram. "Jetzt frühstücken wir erstmal gemeinsam und trinken einen Kaffee. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre." Allein schon dem vierjährigen Ludwig zuliebe ziehen sie und ihr Ex weiterhin an einem Strang. Doch nach den Formalitäten brauchte Cathy erst einmal Zeit für sich. Daher ging es quasi direkt vom Frühstück in den Flieger nach Dubai. "Ich habe jetzt noch gebadet und mir was leckeres zu Essen gemacht und trete gleich meine Reise an", hielt Cathy ihre über 700.000 Follower auf dem Laufenden. In der Sonne am Persischen Golf will der TV-Star Kraft tanken und über seine nächsten Schritte nachdenken.

Cathy Hummels plant einen Podcast

Denn ein Dasein als geschiedene Frau und Mutter war im Lebensentwurf von Cathy Hummels ursprünglich nicht vorgesehen. Das hatte die Influencerin noch wenige Tage vor der Scheidung im Gespräch mit RTL zugegeben: "Ich habe mir nie gewünscht, dass ich am Ende eine geschiedene alleinerziehende Mama bin." Ganz allein ist sie natürlich nicht, denn sie und Mats werden sich Ludwigs Erziehung teilen.

Jetzt ist sie aber erst einmal ohne Anhang nach Dubai geflogen und hatte bereits "das beste Date ever. Mit mir." Sie erzählte weiter: "Ludi kommt in zwei Tagen. Wollte erst mal alleine sein und reflektieren." Das hat Cathy offenbar erfolgreich getan, denn Pläne hat sie bereits zuhauf geschmiedet: Unter anderem feilt sie an einem Podcast, den sie wohl mit einem Partner präsentieren wird. Wir dürfen gespannt sein, wen uns Cathy Hummels bald vorstellt.

Bild: Lino Mirgeler/picture-alliance/Cover Images