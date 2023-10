Allgemein | STAR NEWS

Nach dem Auszug: Mit wem Amira Pocher jetzt ihr Haus teilt

DE Deutsche Promis - Kurz nach Bekanntwerden ihrer Schock-Trennung vor gut einem Monat erstaunten Amira Pocher (31) und ihr Mann Oliver (45) ihre Fans mit der Nachricht, dass sie trotz allem noch zusammen wohnten.

Neues Wohnzimmer, neue Bleibe

Logistisch sei das weniger aufwändig, als es sich anhört, versicherte die Moderatorin im gemeinsamen Podcast 'Die Pochers'. "Das ist ja hier alles geregelt, alles fair aufgeteilt, jeder hat seinen eigenen Security", verriet sie, machte aber auch gleich klar, dass es vor allem der Nachwuchs ist, der sie zu diesem Schritt bewogen habe: "Wenn keine Kinder im Spiel wären, hätte man das jetzt nicht gemacht." Doch jetzt hat sie doch Nägel mit Köpfen gemacht, denn auf Instagram waren in den letzten Tagen Bilder eines neuen Wohnzimmers zu sehen. Zudem bat sie ihre knapp eine Million Follower um Tipps für ein neues TV-Gerät.

Amira Pocher sucht nach einem Namen

Doch Amira Pocher wohnt nicht allein. Denn an ihrer Seite schnurrt ab sofort ein allerliebster schwarzer Kater. Das niedliche Wollknäuel hatte die Moderatorin zu ihrem Geburtstag letzte Woche (28. September) von ihrer Familie geschenkt bekommen. 'Bild' will erfahren haben, dass Amiras neue Bleibe den gemeinsamen Kindern zuliebe nicht weit vom alten Haus entfernt ist und beide über Zimmer für die Kids verfügen, die man nach wie vor gemeinsam erziehen will. Fans können sich indes schon mal einen Namen für den vierbeinigen Mitbewohner überlegen: In ihrer Instagram Story rief Amira Pocher auf: "Wie würdet ihr das kleine Männlein nennen?"

