Amira Pocher: Gemeinsames Weihnachten mit Olli? Es sieht nicht danach aus

DE Deutsche Promis - Lange Zeit hatte sich Amira Pocher (31) nach Bekanntwerden der Trennung von ihrem Mann Oliver Pocher (45) nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Mittlerweile ist die Moderatorin wieder da, und damit treffen sich die Noch-Eheleute auch in der Öffentlichkeit.

Feiertage, Musik, Kekse

Bei der Spendengala 'Ein Herz für Kinder' bestimmten eisige Blicke das Bild, und es wurde klar, dass das Zerwürfnis zwischen dem Comedian und seiner Frau nicht so einfach zu kitten ist. Dennoch will sich Amira nicht mehr zuhause verstecken. In ihrem Podcast berichtete sie von einer Party ihrer Produktionsfirma. Dort traf sie erneut auf ihren Mann "der überrascht geguckt hat, als ich auf einmal da saß." Ihr Bruder Hima will beobachtet haben, wie seine Schwester eine Menge Spaß hatte und laut 'Last Christmas' gröhlte. Apropos Christmas, wie sieht es denn mit Weihnachten bei ihr aus? Amira verriet 'Bild' ihre Pläne: "Ich werde mit meinen Kindern und meiner Familie in Köln feiern. Die kommen aus Österreich angereist. Ich freue mich sehr, weil ich Weihnachten liebe: die Feiertage, die Musik, die Kekse."

Amira Pocher teilt gegen Olli aus

Von ihrem Mann verlor Amira Pocher bei der Planung kein Wort. Offenbar hat Oliver Pocher mit seinen ständigen Sticheleien zu viel kaputtgemacht, als dass man am Heiligabend alles beiseite schieben und unbeschwert unterm Baum Geschenke auspacken kann. Gegenüber 'Bunte' erzählte sie: "Man könnte mit mir einfach ganz normal sprechen und dann könnte man auch Weihnachten friedlich miteinander verbringen – für die Kinder wäre das wirklich wünschenswert." Er weiß derweil noch nicht, wo er Weihnachten feiern wird. Einen Seitenhieb gegen Olli konnte sich Amira Pocher übrigens in ihrem neuesten Podcast nicht verkneifen, als sie über ihre Kinder sprach: "Eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben." Autsch!

Bild: picture alliance/dpa | Sebastian Christoph Gollnow