Nach Corona-Koma: Schocknachricht für Christian Kahrmann

DE Deutsche Promis - Christian Kahrmann (48) warnt davor, Covid-19 zu unterschätzen, denn der Schauspieler erfuhr am eigenen Leib, wie tückisch das Coronavirus sein kann. Der 'Lindenstraße'-Star war im März erkrankt, zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester. Während Christian im künstlichen Koma lag, starb sein Vater an der Infektion.

Christian Kahrmann musste im Koma liegen

Während er im März seine Eltern besuchte, bemerkte Christian erste Symptome, erinnerte er sich im Gespräch mit 'Bild'. "Als ich nach Berlin zurückkehrte, hatte ich Schüttelfrost und 40 Grad Fieber", sagte er und fragt sich noch heute, wie er sich trotz Maske und anderen Schutzmaßnahmen überhaupt anstecken konnte. Schnell verschlechterte sich sein zustand derart, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden und ins künstliche Koma versetzt werden musste. "Ich musste beatmet werden. Es stand bei mir Spitz auf Knopf, ob ich durchkomme", erklärte er.

Vater Ralf starb, bevor Christian aufwachte

So konnte der Schauspieler nicht mitbekommen, dass mittlerweile seine gesamte Familie gegen das Virus kämpfte. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Familie angesteckt habe", sagte Christian rückblickend. Als er selbst aus dem künstlichen Koma zurückkam, wurde er mit einer traurigen Nachricht konfrontiert: "Als ich am 5. April aufwachte, erfuhr ich, dass mein Vater am gleichen Tag an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben ist."

Derweil kämpft sich der Schauspieler zurück ins Leben. Er hat durch die Krankheit 15 Kilo abgenommen und wird nun eine Reha absolvieren. Und er möchte nicht nur seine Fans warnen: "Ich hoffe, dass niemand dieses Virus unterschätzt. Es ist wirklich gefährlich und man darf es einfach nicht verharmlosen", betonte Christian Kahrmann nachdrücklich.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images