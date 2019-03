Allgemein | STAR NEWS

Nach Bestechungsskandal: Felicity Huffman schließt ihre Social-Media-Plattformen

Dieser Skandal erschüttert Hollywood und die Welt: Rund 50 wohlhabende Amerikaner sollen in großem Stil betrogen und bestochen haben, um ihre Kinder an Elite-Colleges unterzubringen, darunter auch die Schauspielerinnen Felicity Huffman (56, 'Desperate Housewives') und Lori Loughlin (54, 'Fuller House'). Sie sollen ihren Töchtern mit unlauteren Mitteln unter die Arme gegriffen haben.

Keine Webpräsenz für Felicity Huffman

Bereits letzte Woche tauchte Lori Loughlin unter – so etwas manifestiert sich heutzutage im Löschen aller Social-Media-Kanäle. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch Felicity Huffman, Ehefrau des 'Fargo'-Stars William H. Macy (69), es ihrer Kollegin gleichtut. Zu groß wurde der Druck angesichts des weltweiten Shitstorms: Sie schloss ihre Accounts auf Instagram, Twitter und Facebook. Es mutet schon fast ironisch an, dass die Schauspielerin darüber hinaus auch noch eine Eltern-Website mit dem Titel 'What the Flicka?' betrieb. Diese ist seit dem Wochenende nicht mehr zu erreichen.

Klagen wegen Studienplatzvergabe

Felicity Huffman wird vorgeworfen, 15.000 Dollar (rund 13.200 Euro) dafür hingeblättert zu haben, die Noten ihrer Tochter Sofia (18) zu fälschen und ihr damit Zugang zu besseren Colleges zu verschaffen, während es Lori Loughlin wohl eine halbe Million Dollar (440.000 Euro) gekostet hat, ihre Tochter Olivia (19) mittels eines Ruderstipendiums an die University of Southern California zu mogeln. Olivia soll in ihrem Leben noch kein Ruder in der Hand gehabt haben.

Derweil klagen bereits die ersten Eltern, deren Kinder bei der Studienplatzvergabe leer ausgegangen waren: Ihnen sei ihr Platz aufgrund der reichen Vordrängler verwehrt worden. Sowohl Felicity Huffmans als auch Lori Loughlins Tochter haben ihre Unis inzwischen verlassen.

