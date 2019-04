Allgemein | STAR NEWS

College-Skandal: Felicity Huffman bekennt sich schuldig

Felicity Huffman (56) hat sich schuldig bekannt, ihrer Tochter Sofia (18) illegal Zugang zu einem Elitecollege verschafft zu haben. Die Schauspielerin ('Desperate Housewives') war eine von 14 Angeklagten, die am Montag [8. April] zu den Vorwürfen Stellung nehmen mussten, sie hätten Schmiergelder im Zulassungsprozess gezahlt.

Felicity Huffman: Schuldig in allen Fällen

Insgesamt soll die Frau des Schauspielers William H. Macy (69) gut 13.000 Dollar dafür hingeblättert haben, dass die Testergebnisse ihrer Tochter geschönt wurden und sie zudem doppelt so lange Zeit hatte wie ihre Mitbewerber, um eine Prüfung abzuschließen. Jetzt sieht sich Felicity Huffman mit der Anklage von Betrug und Postbetrug konfrontiert – und bekannte sich in allen Fällen schuldig.

"Ich schäme mich"

"Ich akzeptiere meine Schuld voll und ganz. Voller Scham und Reue übernehme ich die Verantwortung für das, was ich getan habe, und ich werde alle daraus resultierenden Konsequenzen akzeptieren", lautet ein Statement, das Felicity Huffman gestern veröffentlichen ließ. Darin heißt es weiter: "Ich schäme mich für das Leid, das ich meiner Tochter, meinen Freunden, Kollegen und dem Bildungswesen zugefügt habe."

Teure Kaution für Lori Loughlin

Felicity Huffman ist nicht die einzige Hollywoodgröße, die in den Skandal verwickelt ist. Ihre Kollegin Lori Loughlin (54, 'Full House') soll Unsummen dafür bezahlt haben, ihre Tochter Olivia (19) mittels eines Ruderstipendiums an die University of Southern California zu mogeln. Olivia soll in ihrem Leben allerdings noch kein Ruder in der Hand gehabt haben. Loughlin musste eine Kaution von einer Million Dollar, rund 900.000 Euro, zahlen, um auf freiem Fuß zu bleiben. Felicity Huffman und ihren Mitverschwörern drohen im Falle einer Verurteilung Haftstrafen.

