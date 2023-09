Allgemein | STAR NEWS

Moderatoren-Gipfel: Thomas Gottschalk trifft die „nächste Generation“

DE Deutsche Promis - Generationswechsel in der deutschen Samstagabend-Unterhaltung. Eine Ära geht zu Ende, wenn Thomas Gottschalk Ende November zum letzten Mal 'Wetten, dass?' im ZDF präsentiert. Der Moderator, der die Sendung entscheidend geprägt hat, will nicht mehr weitermachen.

Geballte Samstagabend-Unterhaltung beim entspannten Dinner

"Ich muss einsehen, dass die Zeiten sich geändert haben", gab er gegenüber 'Bild' als Grund für seine Entscheidung an. "Und deshalb mache ich mich jetzt auch vom Hofe und werde am 25. November meine letzte 'Wetten, dass..?‘-Sendung moderieren. Ich muss einfach einsehen, dass meine Generation sich erledigt hat!" Er fügte hinzu: "Die Gefahr missverstanden zu werden, ist bei mir einfach irre hoch. Weil ich Dinge so ungefiltert sage, wie sie mir einfallen." Da mag mancher auch ein wenig Trotz herauslesen, dass der einst so einträgliche Humor nicht mehr angesagt ist, doch jetzt bewies der Moderator, dass er der nächsten Generation keinesfalls feindselig gegenübersteht: Am Wochenende traf er sich mit Giovanni Zarrella (45) und Guido Cantz (53) sowie mit deren Ehefrauen und seiner Lebensgefährtin Karina Mroß zum gemeinsamen Dinner.

Thomas Gottschalk lobt 'The Next Generation'

Anschließend teilte Thomas Gottschalk ein Foto des Moderatoren-Gipfeltreffens auf Instagram. "Zarrella kann nicht nur Pizza und Pasta, Guido Cantz versteht auch meinen Spaß", schrieb er zu einem Foto, auf dem alle gemeinsam mit ihren Partnerinnen in die Kamera lächeln. "Wir sind alle 'Brothers in Arms'. Prost auf 'The Next Generation'." Versöhnliche Töne, die der TV-Star da anschlug, und ein Ritterschlag für die Moderations-Generation, die einen Großteil ihrer Karriere noch vor sich hat. Eine klare Botschaft: Thomas Gottschalk gönnt seinen jüngeren Kollegen ihre Karriere.

Bild: Peter Kolb/picture-alliance/Cover Images