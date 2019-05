Allgemein | STAR NEWS

Moby: “Natalie Portman und ich waren ein Paar”

Wer ein Buch zu verkaufen hat, der braucht Publicity. Und die bekommt Moby (53) im Moment kostenlos. Anfang Mai brachte der Musiker seine Autobiografie 'Then It Fell Apart' heraus. Darin plaudert er auch offen von einer romantischen Beziehung mit Natalie Portman (37).

Unangebrachte Art und Weise

Die Schauspielerin behauptet allerdings, das habe sich nie zugetragen, und ihre Reaktion war nicht eben schmeichelhaft für Moby. Dass sie sich kennen, bestreitet sie nicht. "Ich war ein Fan und ging auf eines seiner Konzerte. Nach der Show haben wir uns kennengelernt und beschlossen, Freunde zu sein. (…) Wir haben uns ein paar Mal getroffen, bevor ich erkannte, dass er ein älterer Mann war, der auf eine unangebrachte Art und Weise an mir interessiert war", erzählte Natalie Portman in einem Interview mit 'Harper's Bazaar'. Jetzt schlägt Moby zurück.

Moby postet 'Beweisfoto'

Am Mittwoch [22. Mai] postete der Musiker ein Bild auf Instagram, auf dem er mit nacktem Oberkörper seinen Arm um Natalie Portmans Schultern gelegt hat. "Ich bin verwirrt, weil wir wirklich ein Paar waren", heißt es im Begleittext. "Nachdem wir 1999 kurz zusammen waren, blieben wir jahrelang Freunde." Der Musiker fügt hinzu: "Ich respektiere, dass Natalie eventuell bereut, meine Freundin gewesen zu sein (ich hätte es selbst bereut, mich zu daten!), aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir ein Paar waren." Ein wirklicher Beweis einer Beziehung ist das Foto allerdings nicht, denn die Urarmung auf dem Foto lässt sich auch einfach nur rein freundschaftlich interpretieren. Übrigens will Moby auch mit Lana Del Rey (33) und Christina Ricci (39) verbandelt gewesen sein. Es bleibt spannend.

