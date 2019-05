Allgemein | STAR NEWS

Moby: Er entschuldigt sich bei Natalie Portman

Moby (53) ist seit Jahrzehnten im Musikgeschäft erfolgreich. Der Produzent hat kürzlich infolge der Publikation seiner Autobiografie ‘Then It Fell Apart’ für Aufsehen gesorgt, indem er unter anderem in dem Buch behauptet hat, eine Romanze mit Schauspielerin Natalie Portman (37) genossen zu haben.

Alles habe angefangen, als Natalie nach einem Konzert vor zwei Jahrzehnten in Mobys Garderobe gekommen sei und mit ihm geflirtet habe. Daraus habe sich eine kurze Beziehung entwickelt, von der die Darstellerin allerdings gar nichts gewusst zu haben scheint. In einem Interview mit ‘Harper’s Bazaar’ stellte sie darauf angesprochen nämlich klar: "Er war ein wesentlich älterer Mann, der anzüglich war, als ich gerade erst die Schule beendet hatte." In einem Instagram-Post hat Moby am Samstag [25. Mai] nun von seiner Behauptung Abstand genommen und sich gleichzeitig bei der zweifachen Mutter entschuldigt.

So schreibt er: "Im Laufe der Zeit habe ich die Kritik verstanden, die wegen meiner Beschreibung von Natalie in ‘Then It Fell Apart’ an mich gerichtet wurde. Ich verstehe auch vollkommen, dass es wirklich unangebracht von mir war, sie nicht über meine Entscheidung zu informieren, sie in mein Buch einzubringen, und ebenso unangebracht, ihre Reaktion nicht zu respektieren. Ich bewundere Natalie sehr für ihre Intelligenz, Kreativität und ihren Tierschutz-Aktivismus. Ich hasse es, dass ich ihr und ihrer Familie Schaden zugefügt haben könnte." Er habe versucht, jeder Person in seinem Buch mit Respekt zu begegnen. Gleichzeitig sei es unverzeihlich, dass er Natalie Portman nicht vor der Publikation kontaktiert habe.

