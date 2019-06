Allgemein | STAR NEWS

Mitten in der Schaffenspause: Erneut privates Konzert von Helene Fischer

Niemand missgönnt Helene Fischer (34) die Auszeit, die sie sich seit Januar nimmt. Funkstille auf allen Kanälen: Kein Social Media, kein neues Material, keine Auftritte. Obwohl … gerade überraschte die Schlagerqueen ihre Fans mit einem neuen Song. Und wer das nötige Kleingeld hat oder beim richtigen Arbeitgeber angestellt ist, kann den Megastar trotzdem sehen.

Auftritt bei Mercedes

Denn jetzt wurde bekannt, dass Helene Fischer nach ihrem Auftritt zum 80. Geburtstag von Bauunternehmer Günter Papenburg in Hannover am 1. Juni weitere Privatkonzerte geben wird. Ende Juni soll sie Berichten von 'BILD' zufolge im Mercedes-Werk im rheinland-pfälzischen Wörth auftreten. Für den Herbst werden dann die Angestellten der Bekleidungsfirma Trigema in Burladingen (Baden-Württemberg) in den Genuss eines der begehrten Konzerte der Sängerin kommen.

Helene Fischer freut sich auf ihre Fans

Zudem hatte sich der Megastar vergangene Woche überraschend mit einem Posting auf Social Media zurückgemeldet. Der Grund: Es gibt einen neuen Song! Der Schlagerstar hat den Titelsong 'See You Again' zum neuen Film 'Traumfabrik' geschrieben. Weiteres neues Material ist vorerst allerdings nicht zu erwarten, wie Helene in ihrem ausführlichen Posting erklärt. Sie genieße das Leben: "Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse." Ein Abschied für immer ist es aber nicht, denn "ich freue mich jetzt schon auf viele weitere schöne Augenblicke mit euch". Und Fans freuen sich auf eine rundum erholte Helene Fischer.

© Cover Media