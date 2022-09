Allgemein | STAR NEWS

Mitten im Hurrikan: Laura Müller gibt Update aus Florida

DE Deutsche Promis - Die gute Nachricht zuerst: Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) geht es gut. Dabei wohnen die beiden direkt in der Gegend von Florida, über die jetzt gerade der Hurrikan Ian hinweggefegt ist. Die Influencerin reagierte auf die besorgten Anfragen der Fans.

"Die Schäden sind gigantisch"

"Uns geht es gut, aber die Schäden sind gigantisch", berichtete Laura am Donnerstag (29. September) in ihrer Instagram Story. "Zerstörte Boote, die Ampeln sind nicht mehr intakt, geschweige denn noch vorhanden. Stromkabel auf den Straßen und Strommasten/Netz sind zerbrochen oder umgeknickt." Sie illustrierte ihre Geschichte mit ein paar eigenen Aufnahmen und Bildern aus den Nachrichten. "Ich drücke jedem hier die Daumen, gut über die Zeit zu kommen", so Laura weiter, die zu dem Zeitpunkt eigenen Angaben zufolge schon seit mehr als 24 Stunden ohne Wasser, Strom und Netz ausharren musste. Supermärkte und Tankstellen seien geschlossen.

Laura Müller zieht endlich blank

Laura Müller berichtete jedoch von "unzähligen Rettungsfahrzeugen", die mittlerweile vor Ort seien. "Dieser Hurricane war heftig und wir sind alle ziemlich geschockt." Ansonsten ist es um die Influencerin und ihren Mann Michael Wendler eher ruhig geworden. Selten sorgt das Paar noch für Schlagzeilen, etwa, als sie umzogen und es verschiedene Darstellungen gab, warum beide sich eine neue Bleibe suchen.

Vielleicht geht es aber bald wieder rund, denn 'Bild' meldete jetzt, dass es auf dem OnlyFans-Account der beiden allmählich zur Sache geht. Bislang hatten Abonnenten für ihre 35 Dollar im Monat nicht viel zu sehen bekommen, und wer jetzt einen Blick auf Lauras nackte Brüste werfen will, muss tatsächlich extra Kohle locker machen — die Boulevardzeitung berichtet von rund 115 Dollar. Ob da genug zusammenkommt, dass der Wendler und Laura Müller eventuelle Hurrikan-Schäden reparieren lassen können?

