Mit den Gedanken schon beim Abendessen: Paul McCartney muss Beatles-Text ablesen

DE Showbiz - Seit über 60 Jahren macht er Musik, steht noch immer gern auf der Bühne. Da ist es kein Wunder, dass Paul McCartney gelegentlich mal abgelenkt ist, wenn er seine Hits zum Besten gibt.

"Direkt zum Hauptgericht"

Der 78-Jährige greift auf ein so großes Repertoire zurück, dass er schon mal die Songtexte vergisst, wie er im 'Smartless'-Podcast verriet. Doch zum Glück weiß der einstige Beatles-Star sich zu helfen. "Es passiert ziemlich oft, darum habe ich jetzt einen Teleprompter. Manchmal spiele ich einen Song wie zum Beispiel 'Eleanor Rigby', und ich habe auf Autopilot geschaltet und fange an zu denken 'Was soll ich zum Abendbrot essen? OK, vielleicht nicht unbedingt Suppe, vielleicht fange ich gleich mit dem Hauptgericht an.' Dann müsse er sich daran erinnern, dass er auf der Bühne stehe und gerade dabei ist, 'Eleanor Rigby' zu singen. Zum Glück kann er den Text dann ablesen.

Paul McCartney lässt die Gedanken schweifen

Nach so vielen Jahren auf der Bühne sei Sir Paul ein wenig Zerstreutheit gegönnt. "Ich habe mich selbst davon abgekoppelt", so der Star. "Nicht nur von 'Paul' und dem Berühmtsein." Seine Gedanken würden pausenlos herumwandern, und nicht immer alle gleichzeitig in dieselbe Richtung gehen. "Wenn das passiert, vergesse ich den Song und denke stattdessen an Suppe." Vielleicht sollte Paul McCartney künftig einfach mal Songs über Suppe schreiben?