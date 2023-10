Allgemein | STAR NEWS

Mehr als 50 Jahre nach Ende der Band: Neuer Beatles-Song — dank künstlicher Intelligenz

DE Showbiz - Die ultimative Kultband ersteht wieder auf: Die Beatles werden noch einmal neues Material veröffentlichen. Die Band löste sich zwar bereits vor mehr als 50 Jahren auf, doch dank künstlicher Intelligenz konnten Paul McCartney (81) und Ringo Starr (83), die beiden noch lebenden Mitglieder der Fab Four, die alten Zeiten noch einmal aufleben lassen.

Die Beatles stürmen wieder die Charts

Am 2. November soll 'Now And Then' erscheinen, ein Song, den John Lennon 1070, kurz vor der Trennung der legendären Band, geschrieben hatte. Paul und Ringo hatten schon im letzten Jahr an dem Track gearbeitet, bevor Paul dessen Veröffentlichung in Aussicht gestellt hatte. Es sei möglich gewesen, Johns Stimme mittels künstlicher Intelligenz von einer alten Kassette "zu retten". "Da war Johns Stimme, kristallklar", sagte der Musiker in einer Pressemeldung. "Es war sehr bewegend. Und wir spielen alle drauf, es ist eine echte Beatles-Aufnahme. Dass wir 2023 noch immer an Beatles-Musik arbeiten können und kurz davor stehen, einen neuen Song zu veröffentlichen, den bislang noch niemand gehört hat, das ist einfach aufregend."

John Lennens Stimme lebt weiter

Für Paul McCartney und Ringo Starr war es eine emotionale Reise — ihre ehemaligen Weggefährten leben nicht mehr. John Lennon war 1980 in New York erschossen worden, George Harrison 2001 an Krebs gestorben. "Es war, als sei John bei uns", so Ringo. "So nah dran werden wir nie wieder sein, ihn mit uns im selben Raum zu haben, es hat uns alle sehr bewegt."

Neben dem neuen Song sollen auch Remastered-Ausgaben der Best-Of-Compilations erscheinen, besser bekannt als Rotes und Blaues Album. Einen Tag vor Veröffentlichung von 'Now And Then' soll eine Doku mit dem Titel 'Now And Then – The Last Beatles Song' veröffentlicht werden, ein Musikvideo folgt am 3. November.

Bild: Famous/ACE PICTURES/InStar/Cover Images