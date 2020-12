Allgemein | STAR NEWS

Mit Chor als Verstärkung: Justin Bieber will die Nummer eins zu Weihnachten

DE Showbiz - Wenn du sie nicht schlagen kannst, verbünde dich mit ihnen: Justin Bieber hat offenbar noch nicht vergessen, dass der NHS Trust Choir ihm vor fünf Jahren die Spitze in den britischen Charts zum Weihnachtsfest wegschnappte. Jetzt tut er sich mit den Sängern zusammen, um seinen Hit 'Holy' neu einzusingen – und zwar für einen guten Zweck.

Justin Bieber überlässt nichts dem Zufall

Im Jahr der Corona-Pandemie lieben die Briten ihren Gesundheitsdienst NHS heißer denn je, also setzt Justin da bewusst auf einen Publikumsliebling. "Es ist wunderbar, mit dem NHS Choir von Lewisham und Greenwich wiedervereint zu sein, schließlich sind wir gemeinsam Teil der britischen Charts-Geschichte", sagte Justin der Tageszeitung 'The Mirror'. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten erfüllt es mich mit Demut, mit ihnen zusammen eine Charity-Single aufzunehmen, die NHS-Mitarbeitern helfen soll, die gegen diese Pandemie kämpfen, und ihren unglaublich Einsatz zu würdigen."

Weihnachtshit wird in den Abbey Road Studios aufgenommen

Chormitglied Zoé Davis kann es noch gar nicht recht fassen: "Ehrlich, ich erinnere mich, wie ich gescherzt habe, dass wir ein Duett singen könnten, und nun passiert es wirklich." Zoé und ihre Mitsänger waren 2015 beeindruckt von Justin Bieber gewesen, der seine Fans aufgefordert hatte, lieber die Chor-Version von 'A Bridge Over You' zu erwerben, als seine aktuelle Single 'Love Yourself'. Danach hatte er sich mit der Gruppe getroffen und gesagt: "Es war eine Ehre, alle aus dem Chor zu treffen und und ich bin wirklich froh, dass sie ihre Nummer eins bekommen haben."

Jetzt tut sich der Kanadier mit dem Chor zusammen, um in den legendären Abbey Road Studios eine neue Version seines Hits 'Holy' einzusingen, der ursprünglich im September erschienen war. Jetzt soll der Song der Weihnachts-Soundtrack für 2020 werden. Doch die Konkurrenz ist stark: Zurzeit steht Mariah Carey mit dem Evergreen 'All I Want For Christmas Is You' an der Spitze - 26 Jahre nach Erscheinen. Ob Justin Bieber und der Chor das Unmögliche schaffen?