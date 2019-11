Allgemein | STAR NEWS

Miley Cyrus und Cody Simpson: Geburtstag im kleinsten Kreis

DE Showbiz - Miley Cyrus ist jetzt 27 Jahre jung. Am Samstag (23. November) feierte sie ihren Ehrentag, allerdings nicht mit hunderten Freunden und Familienmitgliedern bei groß angelegtem Büfett, sondern im kleinen Kreis mit ihrem neuen Freund Cody Simpson (22).

Miley Cyrus war in Nashville

Am Freitag (22. November) begann das Geburtstagswochenende für Miley, die sich mit Cody und ein paar ausgewählten Freunden in ein Restaurant in Nashville, Tennessee, setzte, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Am Samstag postete Cody dann schließlich, passend zum Geburtstag, eine Würdigung an seine Freundin auf Instagram, indem er ein Schwarzweiß-Video von sich und Miley teilte und dazu schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby. Danke, dass du du bist." Codys und Mileys Fans waren natürlich gerührt von dieser Geste der Liebe – wie Miley es auch gewesen sein muss.

Spaß ist das Wichtigste

Die Beziehung zwischen dem Australier und der Amerikanerin ist noch recht frisch. Nachdem Miley und Ehemann Liam Hemsworth (29) im August dieses Jahres ihre Beziehung beendet hatten, begann sie zunächst eine Liebelei mit Kaitlynn Carter, bevor sie im Oktober schließlich mit Cody anbandelte. Gegenüber dem 'People'-Magazin hatte Cody Simpson erklärt: "Ich bin glücklich. Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich. Sie ist kreativ. Sie ist sehr leidenschaftlich bei dem, was sie tut. Ich bin in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Deshalb verstehen wir uns so gut. Wir haben einfach viel Spaß, und das ist doch das wichtigste in einer Beziehung, oder?"