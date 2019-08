Allgemein | STAR NEWS

Miley Cyrus ist wütend: Ich habe Liam nie betrogen

DE Showbiz - Miley Cyrus (26) hat vor wenigen Tagen bestätigt, dass ihre siebenmonatige Ehe zu Schauspieler Liam Hemsworth (29) ein Ende gefunden hat. Ihr Noch-Ehemann hat bereits die Scheidung eingereicht. Miley wurde beim Knutschen mit einer guten Freundin erwischt, und schnell machten Gerüchte die Runde, die Sängerin habe ihren Partner mit einer Frau betrogen.

Miley Cyrus ist nicht perfekt

Jetzt hat sich Miley persönlich eingeschaltet und sich erstmals zu jenen Berichten geäußert, die sie so nicht stehen lassen wolle. Auf Twitter schrieb sie: "Ich kann akzeptieren, dass das Leben, das ich mir ausgesucht habe bedeutet, ich muss immer offen und transparent mit meinen Fans sein, die ich liebe – und auch mit der Öffentlichkeit. Was ich nicht akzeptieren kann ist, dass mir gesagt wird, ich lüge, um ein Verbrechen zu verstecken, das ich nicht begangen habe. Ich habe nichts zu verstecken. Es ist kein Geheimnis, dass ich als Teenager und in meinen frühen 20ern viel Party gemacht habe. Ich habe nicht nur geraucht, sondern mich auch für Gras stark gemacht. Ich habe mit Drogen experimentiert. Mein bislang größer Song handelt vom Tanzen unter dem Einfluss von MDMA und davon, sich im Bad Koks durch die Nase zu ziehen."

Es ist einfach nicht wahr

Auch sei Miley ihren Partnern nicht immer treu gewesen. Seit sie aber von 2015 an fest mit Liam Hemsworth zusammen war, habe sie ihn nie betrogen: "Als Liam und ich uns damals wieder zusammengerauft haben, war es uns wirklich ernst. Wir haben uns einander verpflichtet. Es gibt hier keine Geheimnisse, die aufgedeckt werden können. Ich habe von jeder Erfahrung in meinem Leben gelernt. Ich bin nicht perfekt, will es auch nicht sein. Es ist langweilig. Ich bin vor euren Augen aufgewachsen, unterm Strich bin ich erwachsen geworden. Ich kann viele Dinge zugeben, aber ich werde nie zugeben, dass meine Ehe ein Ende gefunden hat, weil ich untreu war." Insider, die dem Ex-Paar nahe stehen, behaupten derweil, Miley und Liam hätten sich schlicht auseinandergelebt.

© Cover Media