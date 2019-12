Allgemein | STAR NEWS

Miley Cyrus: Gründet sie eine Band mit Cody Simpson?

DE Showbiz - Miley Cyrus (27) hat nach ihrer Trennung von Liam Hemsworth (29) in ihrem Musikerkollegen Cody Simpson (22) eine neue Liebe gefunden. Die beiden scheinen auch beruflich miteinander großes vorzuhaben – darauf deuten zwei Hinweise hin.

Was passiert mit Bandit & Bardot?

Unter dem Namen Bandit & Bardot ist ein neues Instagram-Profil ins Leben gerufen worden, dessen erste Follower Miley und Cody waren. Mehr noch: Miley ist gerade dabei, ein Patent auf den Namen anzumelden, sodass niemand anderer ihn benutzen darf. Wie aus juristischen Dokumenten hervorgeht, die 'TMZ' vorliegen, will Miley mit ihrem Patent-Gesuch erreichen, Bandit & Bardot für Live-Vorstellungen als Band zu nutzen und unter anderem für eine Homepage, die sich auf Konzerte und Plattenaufnahmen konzentriert. Miley Cyrus hat sich zu diesem neuen Vorhaben selbst aber noch nicht geäußert.

Miley Cyrus hat mit Cody schon geträllert

Miley und Cody haben bereits zusammen gesungen – und es ist noch gar nicht lange her, denn erst kürzlich arbeiteten sie mit Mileys Papa Billy Ray Cyrus an dessen Kollaboration mit Lil Nas X, 'Old Town Road'. Miley hatte ihre Romanze mit Cody Simpson im Oktober dieses Jahres öffentlich gemacht. Nach ihrer Trennung von Liam Hemsworth hatte sie eine kurze Beziehung zum US-amerikanischen TV-Star Kaitlynn Carter unterhalten.