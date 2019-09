Allgemein | STAR NEWS

Miley Cyrus: Fan wollte sie nach Party mit Tupac schwängern

DE Showbiz - Miley Cyrus (26) und Taylor Swift (29) können sich die Hand geben. Beide wissen, wie gefährlich Stalker sein können, die ihrem Idol nahe sein wollen. Sowohl Miley als auch TayTay hatten in der Vergangenheit öfter mit solchen Menschen – zumeist männlich – zu kämpfen. Mileys aktueller Fall ist ein besonders hartnäckiger.

Vorsicht vor diesem Mann

Die Musikerin stand für das iHeartRadio-Konzert in Las Vegas am Samstag (21. September) in der T-Mobile Arena auf der Bühne, als ihr Security-Team die Polizei rief. Der Grund: ein 42-jähriger Mann namens David Rumsey, der zum Konzert gekommen war. Da David bereits zuvor Drohungen gegenüber Miley auf Social Media gepostet hatte, waren Fotos des Stalkers verteilt worden und alle Wächter angewiesen, den Mann festzuhalten, sollte er zum Konzert erscheinen. Doch was machte David so gefährlich?

Feiert Miley mit Michael Jackson?

Laut 'TMZ' soll David zu Mileys Team gesagt haben: "Es ist meine Lebensmission, Miley zu schwängern." Zudem soll er geplant haben, sowohl Michael Jackson (†50) als auch Prince (†57) und Tupac (†25) von den Toten wiederauferstehen zu lassen, um mit ihm und Miley Party zu feiern. Nachdem David von den Sicherheitsleuten festgehalten worden war, führten ihn Polizeibeamte ab und steckten ihn in das Clark County Gefängnis. Dort sitzt er nun wegen seiner Drohungen noch immer ein. Miley Cyrus kann sich derweil erst einmal sicher fühlen – zumindest vor David Rumsey. Es steht zu erwarten, dass dieser die nächste Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbringen wird.

