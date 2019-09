Allgemein | STAR NEWS

Miley Cyrus: Die Tränen ließen sich nicht aufhalten

DE Showbiz - Miley Cyrus (29) hatte eine ganz besonders enge Verbindung zu ihrem Haar-Stylisten Oribe Canales, der im vergangenen Dezember im Alter von 62 Jahren verstorben war. Im New Yorker Lincoln Center würdigte Miley nun den Künstler auf der großen Bühne.

Du bist mein Sonnenschein

Miley war nicht die einzige, die Oribe Tribut zollte. Anwesend waren daneben auch Models Veronica Webb, Christy Turlington, Schauspielerin Bernadette Peters, Fotograf Bruce Weber und Darstellerin Stephanie Seymour. Miley stimmte in Andenken an Oribe auf der Bühne den Song 'You Are My Sunshine' an, kämpfte aber sichtlich mit den Tränen und hatte gerade mit den ersten Zeilen aufgrund ihrer Emotionen Probleme. Sichtlich berührt erklärte sie zuvor an das Publikum gewandt: "Oribe hat mir immer gesagt, dass Leute aus der Modebranche nicht gerne singen. Aber ich hoffe, ihr werdet trotzdem mit einstimmen."

Oribe war ein guter Freund für Miley Cyrus

Miley Cyrus war mehr als nur eine Kundin für Oribe Canales – und anders herum, denn die Sängerin verriet, dass es Oribe gewesen sei, die Mileys Großmutter eine Perücke angefertigt habe, nachdem diese begonnen hatte, ihre Haare zu verlieren. Dass Miley so emotional reagierte, ist nur verständlich. Ohnehin macht die US-Amerikanerin gerade keine leichte Zeit durch. Aktuell befindet sie sich im Scheidungsprozess von Liam Hemsworth (29), mit dem sie nur wenige Monate verheiratet war. In Kaitlynn Carter (31) hat Miley Cyrus bereits eine neue Partnerin gefunden.

