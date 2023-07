Allgemein | STAR NEWS

Mike Singer über seine Schulzeit: Vor den Fans im Klassenzimmer versteckt

DE Deutsche Promis - Mike Singer (23) ist mittlerweile ein junger Mann, aber schon seit zehn Jahren im Musikgeschäft. Der Sänger trat damals bei 'The Voice Kids' auf und damit nahm das Schicksal seinen Lauf. Er wurde zu einem richtigen Teenie-Star.

Unterricht per Skype

Aber ein Star, der noch zur Schule gehen musste. Und da musste gelernt werden, sonst hätte es Ärger mit den Eltern gegeben. "Sie waren da sehr hinterher, dass die Schule nicht wegen der Musik schleifen gelassen wird", berichtete der Musiker im Gespräch mit ‘t-online’. "Ich hatte Nachhilfe, damit ich den Anforderungen gerecht werde. Es gab Phasen, da war ich so viel unterwegs, dass ich per Skype Unterricht bekommen habe." Das nicht eben ideal, und dann waren da die Fans, die einen Blick auf ihr Idol erhaschen wollten.

Mike Singer allein im Klassenzimmer

Auf der einen Seite war das sicher gut für Mike Singers Ego, aber in der Praxis konnte es auch anstrengend und einsam für den Jungstar werden. "Teilweise haben Mädchen ihren Unterricht geschwänzt, um bei uns am Schulhof zu stehen und auf mich zu warten. Ich habe deswegen viele Pausen im Klassenzimmer verbracht, um dem zu entgehen", seufzte Mike Singer. Im Klassenzimmer muss sich der Mädchenschwarm nicht mehr verstecken, aber er weiß um die Nöte seiner jugendlichen Fans. In diesen Instagram- und TikTok-Zeiten, wo sich alle von der besten Seite zeigen wollen, fällt es schwer, sich nicht davon blenden zu lassen. "Man kann sich gar nicht mit anderen Leuten vergleichen, weil einfach so viel Fake ist", beschrieb der Star im Gespräch mit 'Bild' die Situation der Jugendlichen. "Man weiß gar nicht mehr, ob das wirklich die Leute sind, oder mit irgendeiner App komplett bearbeitet wurde. Das macht einem ja auch Selbstzweifel." Und von denen bleibt auch ein so umschwärmter Mensch wie Mike Singer nicht verschont.

Bild: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck