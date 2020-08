Allgemein | STAR NEWS

Fast noch ein Embryo: Mike Singer bricht ‘DSDS’-Rekord

DE German Stars - Mike Singer (20) wird Dieter Bohlen (66) in der neuen 'DSDS'-Jury Gesellschaft leisten. Zuvor saßen Pietro Lombardi (28), Xavier Naidoo (48) und Oana Nechiti (32) auf den Stühlen. Allerdings tauschte RTL nach zwei Jahren die Besetzung aus.

Zuviel der Ehre

Während zwei Nachfolger noch bekannt gegeben werden müssen, ist Mike nun gesetzt und vom Sender bestätigt worden. Damit ist er der Sänger der jüngste Juror, den die Sendung je gesehen hat. In einem Statement zeigte sich der Mädchenschwarm, der nicht zuletzt durch Social Media groß geworden ist, überglücklich und geehrt: "Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job."

Mit wem darf Mike Singer urteilen?

Wie 'Bild' behauptet, stehen Maite Kelly, Loredana und Bushido sowie Michael Wendler in der engeren Auswahl als Jury-Mitglieder. Die Erwähnung des Letztgenannten dürfte einige Musikfans überraschen, hatte Dieter Bohlen doch in der Vergangenheit beteuert, dass er nie mit Michael Wendler in einer Jury sitzen würde. Doch vielleicht hat der Poptitan ja seine Meinung geändert und RTL ihn darauf hingewiesen, dass der in Florida lebende Sänger nicht zuletzt wegen seiner Verlobung mit Laura Müller so populär ist wie seit langem nicht mehr und für hohe Einschaltquoten sorgen könnte.