Allgemein | STAR NEWS

Michelle Williams: Rückzug von der Bühne

Michelle Williams (38) wird nicht länger am Broadway zu sehen sein.

Die Musikerin (‘Journey to Freedom’) sollte eigentlich bis Januar in dem Theaterstück ‘Once on this Island’ zu sehen sein. In dem Werk spielte sie seit dem 30. November die Rolle der Erzulie, wird nun aber bis zum 26. Dezember von ihrer Vertretung Cassondra James ersetzt, ehe Lea Salonga für die letzten zehn Tage der Show übernimmt. Das Statement der Produzenten ist kurz und knapp: "Michelle wurde von ihren Ärzten angeraten, eine Pause vom Schauspielern einzulegen."

Der genaue Grund ist nicht bekannt. Allerdings hatte sich Michelle in diesem Jahr bereits in eine Klinik begeben, um sich wegen Depressionen behandeln zu lassen. Im vergangenen Monat hatte sie in der Frühstückssendung ‘Good Morning America’ über ihre Probleme gesprochen: "Ich dachte mir: ‘Kämpfe dagegen an; du kennst das ja schon.’ Ich habe nicht genug getan. Monatelang bin ich aber immer weiter hineingerutscht, bis ich am Boden der Grube angelangt war und ich mich selbst fragen musste: ‘Was, jetzt bin ich wieder hier?’ Ich habe alleine gelitten. Ich wollte niemandem davon erzählen. Ich wollte nicht, dass Menschen sagen: ‘Oh Gott, jetzt geht’s wieder von vorne los. Ich dachte, das hätten wir hinter uns.’"

Anfang dieses Monats hatte sich Michelle Williams zudem von ihrem Verlobten Chad Johnson getrennt - eine doppelt schwere Zeit.

© Cover Media