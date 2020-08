Allgemein | STAR NEWS

Michelle: Wer möchte mit ihr Müll sammeln?

DE German Stars - Michelle (48) liegt die Umwelt am Herzen. Wenn es um die Natur geht, lässt die Musikerin, die sonst immer perfekt gestylt ist, jede Eitelkeit außen vor. Es geht um wichtigeres. Auf Instagram hat sie sich nun mit einem Appell an ihre Fans gewandt.

Alleine ist es langweilig

In einem drei Minuten langen Clip zeigt sich die Sängerin an ihrem Lieblingsstrand in Köln. Ungeschminkt, mit grauen Haaren, richtet sie einen dringenden Aufruf zu mehr Umweltschutz an ihre Gemeinde vor den Bildschirmen: "Verzeiht mir bitte, dass man meinen grauen Ansatz sieht, ich bin auch ungeschminkt. (…) Man findet hier volle Babywindeln, Grillkohle, Fleischspieße, Unterwäsche, Zigarettenkippen, Bierdeckel, Bierflaschen, Scherben, Müll, Müll, Müll ohne Ende." Michelle hat mit dem Müllsammeln am Strand bereits angefangen, doch es ist keine Arbeit, die ein einziger Mensch je würde bewältigen können. Deswegen hofft sie, dass zumindest ein paar ihrer Fans ihr dabei helfen.

Michelle klärt auf

Am Sonntag soll es passieren: Jeder ist eingeladen, am Kölner Strand mit anzupacken. Müllsäcke und Zangen müsse sich allerdings jeder selbst mitbringen. Allerdings verschwand das Video von Michelle bereits nach kurzer Zeit wieder, was zu einiger Verwirrung in der Instagram-Gemeinschaft führte. Michelle klärte anschließend auf, das Video sei gelöscht worden aus Rücksichtnahme auf die Familien zweier Frauen, die am Rhein vermisst wurden: "Das tut mir unendlich leid und ich hoffe das Beste. Trotzdem bleibe ich dabei, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Der Strand muss sauber gemacht werden und ich würde mich einfach nur freuen, wenn ihr mich unterstützen wollt."