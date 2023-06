Allgemein | STAR NEWS

Michelle: Was geht da mit Eric Philippi?

DE Deutsche Promis - Michelle (51) hat die Liebe wieder gefunden. Das behauptet jedenfalls 'Bild' und verrät auch gleich den Namen des neuen Objektes der Begierde: Eric Philippi (26). Die Liebelei hätte sich schon seit längerem angebahnt.

Tatsächlich schockverliebt?

Michelle ist mit dem Jung-Star, der mit seinem Lied 'Schockverliebt' große Erfolge feiert, schon mehrfach gemeinsam aufgetreten. Beide lernten sich in der Show von Florian Silbereisen kennen. Der Saarländer trat dann im Frühjahr bei der Tournee seiner Kollegin als Gaststar auf und die freute sich damals öffentlich: "Ich bin auf jeden Fall schon schockverliebt, und ich freue mich mega, dass er dabei ist." Und das mit dem schockverliebt scheint dann wohl für beide geklappt zu haben.

Michelle sieht im Altersunterschied kein Problem

Nun fällt auf den ersten Blick der große Altersunterschied des Neu-Paares auf: Michelle ist schlappe 25 Jahre älter als ihr neuer Beau und viele wiesen daraufhin, dass ihr Liebster genauso alt ist wie ihre älteste Tochter Celine. Aber das ficht das neue Paar nicht an. Zumindest ist Eric Philippi älter als Michelles zweite Tochter Marie Reim (23), die in einem Interview mit RTL noch einmal auf den Streit mit ihrer Mama einging. Der passierte 2021 und die beiden sprachen eine Weile nicht mehr miteinander. Über die Gründe hüllten sie sich in Schweigen, aber die Jüngere ist überzeugt, dass alle daraus ihre Konsequenzen gezogen haben. "Ein Streit in der Art wird nicht mehr passieren. Ich glaube, man lernt ja auch aus Fehlern. Wir haben daraus gelernt, wir haben uns lieb." Das sind doch auch die besten Voraussetzungen für ein harmonisches Miteinander und der Altersunterschied von Michelle und ihrem Freund dürfte dann nebensächlich sein.

