Michelle: Hat sie Botox spritzen lassen?

Hat Michelle (46) bei ihrer Schönheit nachgeholfen?

Das scheint nach dem Auftritt der Sängerin ('So schön ist die Zeit') in der 'Helene Fischer Show' am 1. Weihnachtsfeiertag die Frage zu sein, die alle Zuschauer beschäftigt. Schade für Michelle, die sich sicher erhofft hatte, durch ihr Duett mit der Gastgeberin (34, 'Atemlos durch die Nacht') Schlagzeilen zu machen. Doch aufmerksame Fernsehzuschauer sind nach der Sendung überzeugt: Michelle hat sich Botox spritzen lassen. Die Gerüchteküche kochte derart über, dass die Sängerin nicht anders konnte, als sich zum Tratsch um ihre vermeintlich künstliche Schönheit zu äußern. "Liebe Fans!! Möchte kurz klar stellen, dass ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe. Leider kommt es oft vor das das Licht in einer Show nicht optimal war...Wie auch immer!!" räumt der Star auf Instagram mit den Gerüchten auf. Michelle zieht es vor, nach vorn zu blicken: "Ich freu mich jedenfalls extreeeem auf Samstag in Berlin mit Matze!!!! Ich hoffe das viele von euch dabei sind und dann rocken wir gemeinsam die Bühne!!!!!"

Mit 'Matze' ist natürlich ihr ehemaliger Partner und Sangeskollege Matthias Reim (61, 'Verdammt, ich lieb dich!') gemeint, mit dem sie am 29. Dezember gemeinsam in der Hauptstadt auftreten wird. Dabei wird das einstige Traumpaar der Schlagerszene vor allem den Hit 'Nicht verdient' zum Besten geben. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Fans dann auf die Musik konzentrieren und der Lichteinfall keine neuen bösen Gerüchte um Michelle streut.

