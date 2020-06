Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendlers Vater über die Hochzeit: “Billiger TV-Fake”

DE German Stars - Deutschlands Skandal-Paar Nr. 1 hat geheiratet. Am Freitag (19. Juni) sagten Michael Wendler (48) und seine Freundin Laura Müller (19) auf einem Standesamt in ihrer Wahlheimat Florida 'Ja' zueinander.

Der Namens-Zoff geht weiter

Auf Social Media zeigten der Sänger ('Sie liebt den DJ') und die Influencerin stolz ihre Ringe. Doch neben zahlreichen Glückwünschen von Fans und Followern gab es auch Ärger, und der hatte sich schon länger abgezeichnet. Laura heißt nämlich jetzt nicht mehr Müller sondern Norberg — eigentlich der Mädchenname von Wendlers Ex Claudia. Ihr Mann hatte ihren Nachnamen bei seiner ersten Hochzeit angenommen und seinen bürgerlichen Namen — Skowronek — abgelegt. Die Tatsache, dass ihr Nachname auf die neue Frau ihres Ex' übergehen sollte, hatte Claudia schon im Vorfeld der Hochzeit mit einem unglücklichen offenen Brief an Michael kommentiert. Darin hatte sie ihn gebeten, den Namen abzulegen. Vergeblich, Laura heißt jetzt Norberg.

Michael Wendlers Familie ist sauer

Auch Waltraut Norberg, die ehemalige Schwiegermutter von Michael Wendler, ist fuchsteufelswild. "Ich bin die Ur-Norberg", erklärte sie gegenüber 'Bild'. "Ich finde es traurig, wenn jetzt irgendwelche Kinder, die ich noch nie gesehen habe, meinen Namen tragen. Mein verstorbener Mann würde sich im Grab umdrehen." Eine rechtliche Handhabe, die Namensführung zu unterbinden, habe man derweil nicht. Ganz wolle man den Kontakt aber nicht abbrechen: "Ich habe nur noch wegen meines Enkelkinds Adeline mit ihm Kontakt, er bleibt ja der Vater. Sonst würde ich sagen: Weg mit dem!"

Michael Wendlers Vater Manfred Weßels, mit dem der Sänger schon lange zerstritten ist, nahm ebenfalls kein Blatt vor den Mund: "Über Michaels peinliche Show-Hochzeit in Florida lache ich mich tot, das ist für mich nur ein billiger TV-Fake." Er fügte hinzu: "Ich erkenne die Ehe mit dem Nacktmädchen nicht an." Besonders wundere ihn, dass Lauras Eltern hinter dem Treiben ihrer Tochter stehen: "Dass ihr Vater es duldet, dass sie mit meinem Hochstapler-Sohn zusammen ist, zeigt mir, dass der ja auch nicht alle beisammen haben muss."