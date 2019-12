Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Zieht seine Ex-Frau nebenan ein?

DE German Stars - Viel wird diese Tage über Michael Wendler (47) geschrieben. Selten geht es dabei um die Musik des Sängers ('Sie liebt den DJ'), denn die meisten interessiert etwas ganz anderes: die Beziehung zu seiner 19-jährigen Freundin Laura Müller.

Gemeinsames Sorgerecht für ein paar Wochen

Die beiden zelebrieren ihre Liebe offen auf Instagram, leben ein scheinbar perfektes Leben in Florida. Doch da ist auch noch Michael Wendlers Noch-Frau, Claudia Norberg. Die Scheidung der beiden läuft zwar bereits, aber auf dem Papier sind sie noch Mann und Frau. Claudia hat 'Bild' jetzt ein Update gegeben: "2020 wird für mich ein Wendepunkt sein. Die Scheidung von Michael läuft bereits, 2020 wird das durch sein. Das Ganze vollzieht sich nach US-Recht, weil ich seit dem Erhalt der Green Card 2017 Bürgerin bin." Alles soll friedlich verlaufen, auch im Hinblick auf die gemeinsame Tochter. "Das Sorgerecht für Adeline bleibt in jedem Fall bei uns beiden. Aber Adeline hat ja im Februar Geburtstag und wird dann auch schon 18 Jahre, dann hat sich das mit dem Sorgerecht ohnehin erübrigt."

Michael Wendlers Ex zieht nach Cape Coral

Wo sie künftig ihre Zelte aufschlagen wird, hat Claudia Norberg auch verraten: "Meine Tochter möchte in Florida bleiben, und da ich auch künftig in der Nähe meiner Tochter sein möchte, plane ich meine Zukunft ebenfalls in Cape Coral. Aber Cape Coral ist auch meine neue Heimat geworden, es ist mein Lebensmittelpunkt, ich habe dort ein soziales Umfeld, habe Freundschaften geschlossen und die Stadt ist mir einfach vertraut." Sprich: Sie wird quasi Nachbarin ihres Ex. Wird das problematisch? "Das weiß ich nicht. Da muss ich auch egoistisch sein, mir geht es ausschließlich um meine Tochter. Ich möchte sie einfach in meiner Nähe wissen und so oft wie möglich sehen." Ein verständlicher Wunsch, den Michael Wendler bestimmt teilt.