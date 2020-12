Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Vorwürfe aus seinem Versteck in Florida

DE Deutsche Promis - Nachdem Schlagersänger Michael Wendler (48) seine Karriere mit Corona-Sprüchen, Verschwörungstheorien und 'DSDS'-Ausstieg implodieren ließ, verschanzt er sich in seinem Anwesen in Florida. Dabei steht mehr auf dem Spiel als nur sein guter Ruf, denn Gläubiger sind ihm auf den Fersen. Doch der Wendler verteidigt sich erst einmal mit Vorwürfen wegen Lügen und Fälschungen.

Michael Wendler bezichtigt 'Bild' der Lüge

'Bild' berichtete über die tatkräftigen Versuche eines Geschäftsmannes, den 30.000 Euro, die Michael Wendler ihm angeblich für seine Dienste als Weddingplanner schuldet, zumindest ein wenig näher zu kommen. Tomo Berger war nach Cape Coral in Florida gereist, um sich vor der Wendler-Villa auf die Lauer zu legen. Als er sah, wie der Sänger mit einem Auto auf sein Grundstück fuhr und im Haus verschwand, filmte er seinen eigenen Versuch der Kontaktaufnahme. 'Bild' veröffentlichte Fotos, die zeigen, wie Wendler-Tochter Adeline Norberg an die Tür kam, während ihr Vater im Hintergrund vorsichtig um die Ecke lugt. Diese Bilder seien mit Photoshop gefälscht worden, behauptet Michael Wendler. "So mies fotoshoppt die 'Bild'-Zeitung mich ins Bild", klagt er auf Instagram. Außerdem sei auch der Gläubiger von 'Bild' erfunden worden, es gäbe keine derartigen Schulden.

Wie lange kann der Wendler sich verstecken?

Schuldenberge und auch die Karriere ein Trümmerhaufen – indem Michael Wendler sich in Florida sie Sonne auf den Bauch scheinen lässt, werden sich seine in Deutschland angehäuften Probleme nicht einfach in Luft auflösen. Während sich Tomo Berger, der unverrichteter Dinge das Feld räumen musste, sich einreihen kann in die Gruppe der Menschen und Unternehmen, die von Michael Wendler Geld sehen wollen, wartet auch das Amtsgericht Dinslaken darauf, dass der Sänger in die Heimat zurückkehrt. Sein Verfahren wegen Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung wurde bereits vom 8. Dezember auf den Juli 2021 verschoben, da mit einem Erscheinen des Wendlers in der zweiten Dezemberwoche wohl kaum zu rechnen ist. Gibt es einen Ausweg für Michael Wendler?