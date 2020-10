Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Vater spricht von “Lügen und Machenschaften”

DE German Stars - Der Buchtitel ist Programm: Wenn am Donnerstag (29. Oktober) das Buch 'Die Wahrheit über meinen Sohn Michael Wendler' auf den Markt kommt, so verspricht Autor und Vater Manfred Weßels, dann wird genau diese erstmals an die Öffentlichkeit kommen.

"Nur die Wahrheit"

Ob es Michael Wendlers (48) Image jetzt wirklich entscheidend demolieren kann, ist natürlich eine andere Frage. Das schafft der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') und Verschwörungs-Novize auch ohne die Hilfe des Mannes, mit dem er seit Jahren zerstritten ist. Seit der Wendler in einem wirren Video seinen Rückzug aus der 'DSDS'-Jury und seine Ansichten über "gleichgeschaltete Medien" herausposaunt hat, nehmen Sender und Werbetreibende Abstand vom Star. Jetzt mischt sich also auch Manfred Weßels wieder ein, und im Gespräch mit 'Bild' bekräftigt er selbstbewusst, keine Angst vor den Anwälten seines Sohnes zu haben: "Nein! Die können alle ruhig kommen. Michael soll das alles gerne lesen – er wird sehen, dass es nur die Wahrheit ist."

Michael Wendler wurde mit Papas Geld zum Promi

Nun ist Wahrheit ja für viele ein dehnbarer Begriff, aber der Autor ist überzeugt: "Ich habe ihm durch mein Geld erst die Schlager-Karriere ermöglicht, die er jetzt durch sein wirres Video weggeworfen hat. Damit einher ging der Realitätsverlust, den wir heute beobachten können." Er fügt hinzu: "Die Lügen und Machenschaften meines Sohnes haben leider System." Auch um die Stimme sei es beim Sänger nicht immer so gut bestellt, heißt es im Buch: "Bei all den Auftritten, die ich für ihn an Land zog, kam die Musik vom Band, Michael trat mit Halbplayback auf, was er bis heute noch macht. Das ist ja an sich nichts Schlechtes, nur er verkauft es den Leuten mitunter anders."

Darüber hinaus bestreitet Manfred Weßels, dass er seinem Sohn einen Schuldenberg angehäuft habe. Das hatte der Wendler einst in einer Sendung von Johannes B. Kerner behauptet: "Nichts von dem, was er behauptete, entspricht den amtlichen Dokumenten, mit denen sich diese Lüge entlarven lässt."