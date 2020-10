Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Traumhochzeit mit Laura Müller erst 2021

DE German Stars - Wie gut, dass Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) bereits ganz unsentimental per Videolink ihre standesamtliche Hochzeit absolviert haben, denn das Warten auf ihre TV-Traumhochzeit artet wegen der Corona-Pandemie wirklich zu einer Geduldsprobe aus. Statt wie geplant im Oktober soll die Show jetzt erst 2021 über die Bühne gehen.

Michael Wendler und RTL vertrösten Fans

Nachdem die Traumhochzeit zunächst von Las Vegas nach Europa – genaue Location unbekannt – verlegt werden sollte, mussten Michael und Laura nun einsehen, dass ein fröhliches Fest mit vielen Gästen unter den aktuellen Umständen nicht möglich ist.

"Wir hätten sehr gerne noch dieses Jahr unsere kirchliche Hochzeit umgesetzt, doch wegen der aktuellen Corona-Regeln wird dies unmöglich", erklärte der Wendler am Dienstag (29. September) in einer offiziellen Erklärung von RTL, dem Sender, der die Hochzeit zeigen wird. "Laura und ich möchten mit Freunden und Familie groß und unbeschwert feiern und niemandem in Gefahr bringen." Der Wunsch nach einem sorglosen Fest ist absolut verständlich, da werden die Fans sich sicher gern gedulden.

Michael Wendler gibt sein 'DSDS'-Debüt

Jetzt kann sich Michael also erst einmal voll und ganz auf seine neue Rolle als Juror bei 'Deutschland sucht den Superstar' konzentrieren. In der 18. Staffel der Talentshow geht er mit Mike Singer, Maite Kelly und natürlich mit Dieter Bohlen auf die Suche nach den Stars von morgen. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch (30. September), bei der sich die neue Jury den Fragen der Journalisten stellten, suchte man zunächst keinen künftigen Superstar, aber dafür den Wendler, der gut gelaunt deutlich zu spät erschien. Auf seine Zusammenarbeit mit dem Poptitan Dieter Bohlen darf man wirklich gespannt sein.