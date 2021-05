Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Tochter Adeline geht ihren eigenen Weg

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (48) musste seine Tochter Adeline (19) ziehen lassen. Die wohnte bis vor kurzem bei Papa und seiner Frau Laura (20), ist jetzt allerdings ausgezogen. Der Grund für den Umzug ist aber keine Auseinandersetzung. Adeline ist flügge geworden.

Michael Wendler muss loslassen

Michael und Laura wohnen in Cape Coral in Florida. Dort wohnte auch Adeline. Die hat jetzt aber ein aufregendes, neues Leben gestartet, das sie in ihre (aktuelle) Wahlheimat Los Angeles bringt. Grund für den Umzug sind nicht etwa Michaels Verschwörungstheorien oder Negativschlagzeilen um seinen Kontostand und Zwist mit dem Finanzamt. Adeline möchte in Los Angeles studieren, wie sie ihren Abonnenten auf Instagram erklärt. Auf Social Media dokumentierte Adeline einen Teil ihres Wegs zum Flughafen von Florida in die Stadt der Engel. In Kalifornien ist sie nun bereits angekommen. Erste Entdeckungstrips hat sie in Los Angeles bereits unternommen, wie sie ihren Fans zeigte.

Adeline erfährt Unterstützung

Begeistert sind aber nicht nur ihre Fans, die ihr viel Glück wünschen. Auch Mama Claudia Norberg ist gerührt und drückt ihrer Tochter beide Daumen. Mit mehreren Instagram-Einträgen wünscht Claudia Adeline alles Gute für den Start in ein neues Leben.

Michael Wendler musste das persönlich machen, denn seit Februar verfügt er über keinen Instagram-Account mehr. Nachdem er gegen die Nutzerregeln verstoßen hatte, indem er Verschwörungstheorien verbreitete, wurde seine Seite gesperrt. Seine Frau Laura besitzt zwar noch einen Instagram-Kanal, hat dort aber seit mehreren Monaten nichts mehr gepostet. Gerüchte um eine Ehekrise wurden vor in der vergangenen Woche von einem Insider abgetan.

